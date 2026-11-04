El resultado adverso de los republicanos en las elecciones de medio término de Estados Unidos generó preocupación en el Gobierno argentino. Santiago Caputo y Juan Carreira analizaron el retroceso entre los hombres blancos jóvenes y las dificultades de la campaña de Donald Trump.

La derrota republicana en las elecciones de medio término de Estados Unidos encendió alertas en el Gobierno de Javier Milei. La figura de Donald Trump ocupa un lugar central en la estrategia y la proyección internacional de la Casa Rosada, aunque el Presidente todavía no difundió una postura oficial sobre el resultado.

Sin hacer declaraciones directas, Milei dejó señales en la red social X. Durante la madrugada compartió una publicación del analista político Julio Burdman, quien cuestionó el sistema de votación estadounidense.

"Espero que en Argentina nunca se aplique el terrible sistema de voto por correo que se utiliza en Estados Unidos. Es un retroceso de más de un siglo; la eliminación del voto secreto. El voto por correo permite todo tipo de manipulación por parte de las maquinarias electorales".

Además, registros de actividad en esa plataforma mostraron una alerta por una publicación del mandatario que luego fue eliminada de su cuenta.

Santiago Caputo analizó el resultado electoral en Estados Unidos

Las principales reacciones del oficialismo llegaron del asesor presidencial Santiago Caputo y del director nacional de Comunicación Digital, Juan Carreira. Ambos compartieron sus lecturas sobre el impacto geopolítico de la elección y la estrategia del Partido Republicano.

Caputo puso el foco en la transparencia del conteo y en quienes celebraron el revés republicano. "A medida que se analicen los datos (y el sistema americano es maravilloso en materia de transparencia de datos para analizar) se podrán esbozar hipótesis más o menos razonables de lo que pasó hoy (ninguna de ustedes que son idiotas)", expresó.

Luego enumeró a los sectores que, a su entender, festejaban el resultado: "En este momento y a esta hora el único dato inobjetable es que festejan el Partido Demócrata, el Kirchnerismo, remanentes de la Coalición Cívica, Rusia, Iran, Hezbolah, y el Partido Comunista Chino".

El voto de los hombres blancos jóvenes, una señal para Trump

El asesor también mencionó los sondeos de salida y destacó el cambio registrado entre los hombres blancos jóvenes. "Según las encuestas a boca de urna de CNN, los demócratas ganaron esta noche entre los hombres blancos jóvenes por una diferencia de 17 puntos porcentuales. En 2024, Trump había ganado entre ese mismo grupo por una diferencia de 28 puntos".

Carreira, por su parte, cuestionó la conducción republicana y advirtió sobre una posible lectura equivocada de la derrota. "Esto es lo peor de la jornada de hoy. Los líderes del Partido Republicano post-Trump van a hacer la peor lectura posible de la derrota de hoy. Espero que entiendan que tienen que profundizar las políticas exitosas que lo llevaron a Trump a ganar 4 elecciones históricas (2016, 2018, 2022 y 2024) y no moderarse", planteó.

Carreira apuntó al costo de vida y a la guerra prolongada

Al analizar las causas del resultado, el funcionario vinculó el retroceso con factores económicos y de política exterior. "El primer año de gobierno en 2025 fue impresionante, pero este 2026 quiso jugar todos los partidos y no le salió. Terminó llegando a un noviembre electoral con la nafta carísima, una guerra que se extendió demasiado y las bases completamente desmovilizadas".

Sobre el escenario legislativo en Washington, Carreira relativizó el impacto de una eventual mayoría opositora en el Congreso. "Sin 60 senadores demócratas, la composición del Congreso no cambia nada. Obama gobernó entre 2014 y 2026 con ambas cámaras en contra y no le pudieron frenar nada".

El funcionario concluyó que Trump todavía podría revertir la situación, aunque condicionó esa posibilidad a un cambio de rumbo dentro del Partido Republicano. "obvio que se puede dar vuelta la situación pero depende exclusivamente de la voluntad de Trump y de los avispados del Partido Republicano (son pocos) de dar volver al camino de las políticas por las que lo votaron a Trump".