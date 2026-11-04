La senadora libertaria respondió con una chicana a la publicación de la expresidenta, que había celebrado la derrota electoral de Donald Trump. Cristina Kirchner cumple una condena de seis años bajo prisión domiciliaria y con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La senadora Patricia Bullrich respondió con una burla a la expresidenta Cristina Kirchner, luego de que la dirigente peronista celebrara en redes sociales la derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos. El Gobierno de Javier Milei todavía no se había pronunciado sobre el resultado.

Tras conocerse la victoria del Partido Demócrata sobre los republicanos en las elecciones legislativas estadounidenses, Kirchner publicó: "Beautiful Morning (Hermosa Mañana)". El mensaje aludió con ironía al revés de Trump en las urnas.

Bullrich respondió a Cristina Kirchner con una chicana

La senadora contestó en X con la frase "Freedom is beautiful (La libertad es hermosa)". Su publicación hizo referencia a la situación judicial de la exmandataria, quien cumple una pena de seis años de prisión domiciliaria y tiene inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De acuerdo con el contenido original, Trump perdió el control de la Cámara de Representantes y del Senado, y también sufrió derrotas en bastiones históricos republicanos, entre ellos Texas y Kansas. El resultado golpeó a un aliado considerado clave para los planes de proyección internacional de Milei.

La entrevista de Cristina Kirchner y la interna del Gobierno

Dos días antes, la expresidenta había concedido una entrevista a un medio estadounidense en la que habló sobre la posibilidad de volver a competir por la Presidencia de la Nación. También pronosticó una derrota electoral para Trump, referente del movimiento MAGA y señalado como uno de los principales respaldos financieros del Gobierno de Milei.

Bullrich, por su parte, busca fortalecer su perfil con vistas a una posible candidatura en 2027 y ha marcado diferencias con el Gobierno en distintas ocasiones. La semana anterior había reconocido el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil.

Este martes, además, la senadora se atribuyó un anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, dirigido a las pequeñas y medianas empresas. "Lo planteé durante mucho tiempo", afirmó, en un nuevo episodio de tensión dentro del oficialismo.