El conductor cuestionó al presidente de River y al ministro de Economía por sus críticas a la AFA y sus dichos tras la derrota ante Boca. También sostuvo que el equipo de Núñez «no pateó al arco».

Alejandro Fantino cuestionó con dureza a Stefano Di Carlo, presidente de River, y al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, luego de que ambos expresaran críticas tras la derrota del Millonario ante Boca en el Superclásico. El conductor afirmó que el equipo de Núñez «no pateó al arco» y consideró que el conjunto xeneize «lo pasó encima».

«Tengo ganas de romper en pedazos a algunos giles como el presidente de River, un joven que se viste de viejo», dijo Fantino en su programa de Neura. El conductor, confeso hincha de Boca, apuntó especialmente contra Di Carlo: «Es un presidente mediocre, medio pelo, chupapija del poder».

Fantino criticó a la dirigencia de River tras el Superclásico

En sus declaraciones, Fantino sostuvo que «todo el sistema se pone contra Boca cuando Boca ayer lo pasó encima a River». Además, dirigió críticas a los expresidentes del club Jorge Brito y Rodolfo D'Onofrio.

La derrota también reavivó el enfrentamiento entre la dirigencia de River y la conducción de la AFA, encabezada por Claudio Chiqui Tapia, con Pablo Toviggino como uno de sus principales referentes. En ese contexto, Di Carlo aceleró su plan contra ambos dirigentes.

La respuesta de Fantino a Toto Caputo por sus dichos sobre Boca

Fantino también le respondió a Caputo, quien publicó un mensaje tras la derrota de River y acusó a la AFA de corrupta. El ministro, que además hizo una referencia favorable al presidente Javier Milei, recibió insultos de hinchas de Boca y luego aclaró en redes sociales que no es «anti Boca».

«Toto cuando hay que aclarar un tuit, es como explicar un chiste, demás estuvo Totito, demás», ironizó Fantino. Luego respaldó la gestión económica del ministro, pero cuestionó su intervención: «A nivel económico soy uno de los termos tuyos, digo que sos un tipo fundamental para el gobierno, te quiero siempre en mi equipo, pero cuando la tirás afuera, la tirás afuera, Toto, y la tiraste afuera».

El mensaje de Caputo sobre la AFA y la política

La publicación de Caputo apuntó contra la AFA y coincidió con las gestiones de Karina Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con Tapia y Toviggino, quienes atravesaron un alivio en sus causas tras la llegada de Mahiques al cargo.

Personas cercanas a Tapia señalaron que la polémica podía servir para instalar el «eje Caputo llorón». La disputa también involucra a Santiago Caputo: Manuel Vidal, uno de sus principales colaboradores, participa en la vida política de River.

En un mensaje publicado el 2 de noviembre de 2026, Caputo explicó que su crítica no estaba dirigida específicamente contra Boca y relacionó la corrupción en el fútbol con la política.