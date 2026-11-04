Mientras Javier Milei participa de una cumbre en España, en el oficialismo reconocen en privado la magnitud del revés electoral de Donald Trump. Funcionarios y referentes libertarios evitaron pronunciarse, salvo Santiago Caputo, que publicó un mensaje en X.

En el Gobierno de Javier Milei todavía no hubo una reacción pública ante la derrota electoral de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos. En privado, en cambio, funcionarios reconocieron la magnitud del resultado, mientras el Presidente viaja por España y mantiene un perfil bajo en X.

"Paliza, que venga el Papa ya", resumió una fuente oficial al plantear la necesidad de un cambio urgente de agenda. La misma situación, señalaron en el entorno gubernamental, ya se había presentado la semana anterior, tras la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil.

Silencio oficial tras la derrota de Trump

El director de discursos de Milei, Martín Polakiewicz, se refirió al resultado en X y lo calificó como un "tremendo pijazo". El Presidente, que viajó el martes por la noche a España para participar el jueves de la Cumbre Iberoamericana, no publicó retuits ni alusiones a Trump, al fenómeno MAGA o al llamado "fenómeno barrial".

La actividad de Milei se limitó a Instagram. Este miércoles compartió historias contra los zurdos y en apoyo al influencer Santiago Maratea, en relación con una polémica de la semana pasada. Otra publicación, atribuida a Napoleón, fue interpretada como una posible referencia al revés republicano: "El éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca".

Funcionarios evitaron hablar con Milei

En los grupos de funcionarios, describieron un clima de parálisis y silencio. Según participantes de esos espacios, nadie quería hablar con el Presidente para evitar una reacción negativa, una conducta que, afirmaron, también se había repetido tras las derrotas de sus aliados en Brasil e Israel.

La única voz cercana al Gobierno que se expresó sobre el resultado fue Santiago Caputo. En X sostuvo: "a medida que se analicen los datos se podrán esbozar hipótesis más o menos razonables de lo que pasó hoy". Luego agregó: "En este momento y a esta hora el único dato inobjetable es que festejan el Partido Demócrata, el Kirchnerismo, remanentes de la Coalición Cívica, Rusia, Iran, Hezbolah, y el Partido Comunista Chino".

El mensaje de Santiago Caputo y las reacciones libertarias

Caputo también le sugirió a Elon Musk que traslade sus centros de datos a la Argentina, después de la derrota que el empresario sufrió en Texas.

El silencio alcanzó a funcionarios que suelen expresarse con frecuencia en redes, como el canciller Pablo Quirno y Felipe Núñez. Entre quienes sí hablaron estuvieron el Gordo Dan y sus allegados, durante una transmisión en el canal de streaming Carajo, que duró menos de lo previsto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, tampoco publicó comentarios sobre el resultado. Sin embargo, usuarios de X le recordaron un mensaje del 7 de octubre de 2026, en el que había escrito: "Tengo un jefe que de la nada llegó a Presidente de la Nación, y en dos años y medio, cambió la forma de votar de un continente entero. Todo muy normal. Quien no podría haber hecho lo mismo, no?"