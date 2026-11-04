Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 12:30 p. m. · 2 min de lectura

El expresidente reunió a dirigentes del PRO y anticipó que el partido no respaldará la iniciativa impulsada por el Gobierno. También afirmó que un acuerdo nacional con los libertarios no se definirá este año.

Mauricio Macri reunió a los principales dirigentes del PRO y les comunicó que el partido no acompañará la eliminación de las PASO que impulsa Karina Milei. Además, planteó que no habrá un acuerdo nacional con los libertarios durante este año.

En el encuentro participaron Jorge Macri, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro, Soledad Martínez y María Eugenia Vidal. Al referirse a la iniciativa sobre las primarias, el expresidente desafió al Gobierno: "Qué el gobierno junte los votos".

El PRO cuestiona la estrategia del Gobierno sobre las PASO

La postura de Macri volvió a tensar la relación con los libertarios y complica uno de los objetivos electorales del oficialismo: eliminar las primarias para favorecer la dispersión del voto peronista. Según el análisis político planteado en el encuentro, con los números actuales esa fragmentación resulta clave para el presidente Javier Milei.

En el PRO consideran que el oficialismo se está debilitando y que el partido no debe apresurarse a cerrar un entendimiento. Como señales de alerta, mencionaron los resultados en Bariloche, Santiago del Estero y Marcos Juárez.

Las elecciones locales, una señal para el macrismo

"Lo que pasó en Bariloche es un llamado de atención, igual que Santiago del Estero. Ni en el peor momento de Cambiemos pasó algo así, no podés salir tercero. Y en Marcos Juárez ni se presentaron", analizaron en el macrismo.

En Bariloche, los libertarios compitieron sin aliados y terminaron en el tercer puesto. En el PRO interpretaron ese resultado como un golpe a la estrategia de los Menem.

El acuerdo nacional entre el PRO y los libertarios

Un dirigente cercano a Macri sostuvo que el entendimiento a nivel nacional no se resolverá en 2026. También aclaró que el partido no cuestionará a los gobernadores que decidan avanzar por su cuenta: "Igual si algún gobernador como Rogelio o Nacho quiere cerrar algo antes nadie le va a reprochar nada".

Por ahora, los acuerdos distritales previstos para 2027 no incluirían a la Ciudad de Buenos Aires. Aunque el domingo se difundió una imagen de Jorge Macri junto a Karina Milei, en el PRO aseguran que no hay una definición y creen que las negociaciones se extenderán todo lo posible.