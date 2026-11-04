Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 12:30 p. m. · 2 min de lectura

La fuerza libertaria terminó detrás de la alianza del gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés, que obtuvo el 34%, y del peronismo, que alcanzó el 16%. El resultado reavivó el debate interno sobre los acuerdos electorales de cara a 2027.

La Libertad Avanza quedó tercera en la elección de convencionales municipales de Bariloche, con el 12% de los votos. El resultado representa un revés para la estrategia de Martín y Lule Menem de competir sin cerrar acuerdos con los gobernadores.

La elección del domingo fue ganada con amplitud por la alianza del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Bariloche, Walter Cortés. La lista obtuvo el 34% de los votos y tendrá mayoría en la convención constituyente. El peronismo, que compitió dividido, quedó segundo con el 16%.

La estrategia electoral de La Libertad Avanza en Bariloche

El resultado puso en cuestión la apuesta por la llamada “pureza” libertaria. En Bariloche, LLA no acordó con Weretilneck y conformó una alianza con el PRO, CREO —el partido del diputado Aníbal Tortoriello— y dos espacios vecinalistas.

La disputa local se inscribe en la discusión por las alianzas para 2027. Martín y Lule Menem frenan acuerdos con dirigentes provinciales y promueven listas propias o negociaciones en las que los gobernadores cedan más lugares. Según el planteo atribuido a los libertarios, a varios mandatarios les reclamaron la vicegobernación y la intendencia de la capital provincial, condiciones que consideran demasiado exigentes.

La interna del oficialismo por los acuerdos para 2027

La resistencia a pactar con sectores dialoguistas genera tensión en la mesa política del Gobierno. Diego Santilli, Patricia Bullrich y Santiago Caputo buscan avanzar con alianzas, mientras que los Menem cuentan con el respaldo de Karina Milei para sostener su postura.

Martín Menem defendió públicamente esa estrategia: “¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?”, planteó días atrás. También sostuvo: “Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales”. Luego insistió: “una cosa es querer ganar y otra que le vaya al país mejor en los próximos 40 años”.

En sentido contrario, el ministro de Economía, Toto Caputo, le viene pidiendo a Javier Milei que cierre acuerdos para 2027. Considera que una estrategia de alianzas podría despejar dudas en los mercados y evitar un escenario de incertidumbre que afecte al modelo económico.

“Es muy importante la cobertura política para no caer en una ingobernabilidad como en el 2025 que terminamos atados de Bessent”, afirmó Patricia Bullrich.

Weretilneck, la gobernación de Río Negro y los posibles candidatos

El Gobierno nacional construyó vínculos con Weretilneck a través de Santilli, aunque en la Casa Rosada todavía no hay consenso sobre un acuerdo para 2027. La discusión se da pese a que La Libertad Avanza no cuenta con una figura de peso definida para competir por la gobernación.

Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos libertarios están el senador Enzo Fullone y el diputado Aníbal Tortoriello. Weretilneck buscará la reelección, mientras que el peronismo ya definió que su candidata sería María Emilia Soria.