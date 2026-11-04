Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 9:30 a. m. · 2 min de lectura

Representantes del sindicato reclamaron propuestas para evitar que la norma sea derogada el 31 de diciembre. La reforma laboral aprobada por el Congreso establece el fin de la legislación que protege a los trabajadores de prensa.

Diputados de Unión por la Patria se reunieron con representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) para analizar la situación del Estatuto del Periodista, cuya derogación está prevista para el 31 de diciembre por la ley de reforma laboral votada por el Congreso.

Desde el gremio expresaron su preocupación y acercaron propuestas para intentar frenar la eliminación de la norma. "NI UN DÍA SIN ESTATUTO DEL PERIODISTA. Nos reunimos con el bloque de Diputados para expresar nuestra preocupación por la situación del Estatuto Del Periodista y llevamos distintas propuestas para que no sea derogado el 31 de diciembre", difundieron.

Reclamo del Sipreba por el Estatuto del Periodista

El sindicato adelantó que continuará las gestiones en el ámbito parlamentario: "Vamos a continuar realizando reuniones con todos los bloques y sectores parlamentarios".

Participaron del encuentro el jefe de la bancada, Germán Martínez, y los diputados Kelly Olmos, Sergio Palazzo, Nicolás Trotta, Vanesa Siley, Hugo Moyano (h), Lorena Pokoik, Marina Salzmann, Blanca Osuna y Raúl Hadad. Por el Sipreba estuvieron Agustín Lecchi, secretario general, y Carla Gaudensi, secretaria gremial.

Proyectos para reemplazar o prorrogar la ley

El jueves anterior, los gremios de prensa se movilizaron al Congreso para pedir que Cármen Álvarez Rivero, titular de la comisión de Trabajo del Senado e integrante de La Libertad Avanza, habilite el tratamiento de iniciativas vinculadas con la derogación del Estatuto del Periodista.

Entre los proyectos presentados figuran el 1140/26, redactado por Carolina Moisés, que plantea un nuevo estatuto, y el 1472/26, de Jorge Capitanich, que propone prorrogar la ley. La reforma laboral aprobada por el Congreso establece que la legislación que ampara a los trabajadores de prensa y el ejercicio del periodismo dejará de regir el 31 de diciembre de este año.

Denuncias por agresiones contra periodistas

El reclamo sindical se desarrolla en un contexto de agresiones contra trabajadores de prensa por parte del presidente Javier Milei. Tras su sobreseimiento en la causa $LIBRA, el mandatario mencionó a cinco periodistas que habían informado sobre el caso y dijo: "Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta".

Según el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), durante 2025 se registraron 278 ataques a periodistas en el país, de los cuales 119 fueron atribuidos a Milei. En una presentación del 26 de octubre de 2026, la organización informó que el total anual ya había superado el récord de 2025 y atribuyó 175 hechos al Presidente en lo que iba del año.

Libertad de prensa: mediciones e índice internacional

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) analizó la cuenta de Milei en X durante 47 días de abril y mayo de 2026. En ese período contabilizó 1.674 publicaciones hostiles a la prensa, incluidas republicaciones.

La medición de RSF es distinta del conteo de casos de FOPEA, por lo que ambas cifras no deben sumarse. En el índice de libertad de prensa de RSF, Argentina pasó del puesto 87 en 2025 al 98 entre 180 países en 2026.