En medio de las tensiones con la Casa Rosada, la senadora se mostró junto a legisladores y referentes de su espacio. En marzo definiría si busca una candidatura presidencial o permanece en el Senado.

Patricia Bullrich reunió a legisladores nacionales, porteños y bonaerenses, actuales y con mandato cumplido, en un encuentro que volvió a poner en foco sus diferencias con la Casa Rosada y sus posibles planes para 2027. La difusión de la foto buscó mostrar a un equipo preparado para acompañar a la senadora si se profundiza la distancia con el Gobierno.

"No va más, está cansada de que no le den bolilla", resumió un dirigente cercano a Bullrich. Según esa misma fuente, entre los legisladores de su espacio y los oficialistas hay malestar tanto por las diferencias de ideas como por el trato recibido. La imagen, sostuvo, permite exhibir "lo que tenemos" ante una eventual ruptura.

Bullrich expone a su equipo en medio de la tensión con el Gobierno

La senadora mantiene reuniones periódicas con distintos grupos de trabajo, aunque no siempre participan legisladores: en otras ocasiones convoca a referentes políticos o a enviados de diferentes provincias. "Nunca dejó de hablar con su equipo y de compartir sus miradas", señaló uno de los asistentes al encuentro.

Por eso, la decisión de hacer pública la foto fue interpretada como un gesto político. Bullrich ya manifestó que está preparada para ser presidenta y mostró a dirigentes que podrían respaldar ese objetivo. Más temprano, había escrito en Instagram: "Lo importante es hacer lo que uno sueñe".

La relación con la Casa Rosada y el posible escenario presidencial

La jornada también incluyó el respaldo de Bullrich a cuatro medidas anunciadas por Luis Caputo para aliviar la situación de las pymes. La senadora recordó que, según planteó, venía impulsando propuestas en esa dirección desde hacía meses.

En su entorno aseguran que el malestar con el Gobierno ya era marcado hace dos semanas y que luego se agravó por nuevos roces. También sostienen que, tras insistir en la necesidad de reconocer la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Bullrich pasó a ser considerada una enemiga por sectores del poder central.

"Nosotros estamos tranquilos. Los que parecen estar nerviosos son ellos, que nos hacen maldades todo el tiempo", afirman en el bullrichismo. Allí mencionan acuerdos que, aseguran, no se cumplieron y falta de escucha ante sus planteos. También describen una distancia entre sus pedidos de moderar los insultos y de mostrar empatía y las respuestas que reciben de Javier Milei.

Marzo, una fecha clave para definir el futuro de la senadora

Bullrich definiría en marzo cuál será su próximo paso. Por ahora, la estrategia sería sostener la dinámica actual mientras evalúa sus alternativas. La dirigente tendría el respaldo de una decena de gobernadores, aunque, según su entorno, ninguno se habría comprometido por completo con una eventual candidatura. También recibe señales de apoyo de referentes empresarios y políticos.

Una posible candidatura a vicepresidenta genera dudas entre dirigentes de su espacio, aunque no descartan esa opción por la distancia que todavía existe hasta las elecciones. Entre los escenarios que se mencionan están competir por la Presidencia si Milei decide no presentarse —una interna es considerada poco probable— o continuar su actividad en el Senado.

En su entorno sostienen que Bullrich ha evitado romper de manera abrupta con el Gobierno y que no quiere provocar una crisis institucional. Para explicar esa cautela, recuerdan el antecedente de Carlos "Chacho" Álvarez durante la gestión de Fernando de la Rúa y su decisión de no convertirse en el factor de una crisis por dar un portazo.