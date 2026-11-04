Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos de Suizo Argentina, se negó a declarar y presentó un escrito. La ronda de 39 indagatorias incluye a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, cuya presencia en tribunales no está confirmada.

La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) abrió una nueva etapa, con el foco puesto en el papel de Suizo Argentina en la trama investigada. Este martes comenzó una tanda de 39 indagatorias con la presentación de Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos de la firma, señalado como el número dos de los hermanos Kovalivker.

Nuner Uner se negó a declarar, presentó un escrito y no respondió preguntas ante la Justicia. La ronda continuará este miércoles con las citaciones de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería investigada, aunque su asistencia a los tribunales de Comodoro Py no estaba confirmada.

La acusación contra Suizo Argentina en la causa ANDIS

De acuerdo con la investigación del fiscal Franco Picardi, la empresa habría cooptado la ANDIS, intervenido en decisiones institucionales, controlado compras de medicamentos de alto costo y administrado un esquema de cartelización integrado por otras 14 firmas identificadas hasta el momento.

La acusación sostiene que se vendieron medicamentos con sobreprecios que habrían llegado al 4.000 por ciento. En 15 meses, Suizo Argentina recibió casi 140.000 millones de pesos de la agencia, alrededor del 30 por ciento de sus erogaciones. Nuner Uner está acusado de integrar como jefe, al menos entre mayo de 2024 y agosto de 2025, una asociación ilícita que habría cometido defraudaciones contra el Estado y negociaciones incompatibles.

Según la imputación, el directivo habría actuado de manera organizada con funcionarios de la ANDIS y responsables de las firmas señaladas como parte del esquema. La citación de Nuner Uner fue la primera de esta tanda: quienes debían presentarse el 29 de octubre consiguieron postergar sus declaraciones, entre ellos los hermanos Kovalivker, cuya convocatoria pasó del jueves siguiente a este miércoles.

Las imputaciones a Jonathan y Emmanuel Kovalivker

El fiscal Picardi, quien trabajó en la investigación junto con la Fiscalía Anticorrupción encabezada por Sergio Rodríguez, atribuye a Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, el rol de uno de los jefes de la asociación ilícita. A Emmanuel Kovalivker, vicepresidente de la firma, lo señala como miembro, pero no como jefe.

La acusación contra Jonathan sostiene que habría ejecutado, junto con funcionarios de la ANDIS y directivos de las empresas investigadas, maniobras defraudatorias contra el erario público y negociaciones incompatibles. En la misma jornada también fue convocado Horacio Encino.

Al inicio de la causa, la Justicia allanó la vivienda de Jonathan Kovalivker en el barrio privado La Isla, en Nordelta, pero el empresario se retiró antes de la llegada de la Policía de la Ciudad. Tres días después del operativo se presentó en tribunales y entregó su teléfono celular, que tenía pedido de secuestro.

Por el episodio, el juez Sebastián Casanello procesó a mediados de 2025 a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad de Nordelta, por obstruir el accionar judicial durante el procedimiento del 22 de agosto del año anterior. La causa quedó en manos de tribunales orales de San Martín, que deberán resolver si lo envían a juicio, si corresponde un juicio abreviado o si puede acceder a una probation. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado se había declarado incompetente.

Emmanuel Kovalivker sí fue localizado durante el operativo de agosto de 2025. En su vivienda tenía 266.000 dólares distribuidos en distintos sobres. Más de un año después, ambos hermanos fueron convocados a declarar en la causa.

El alcance de la investigación por corrupción en discapacidad

La causa registra hasta el momento 85 personas físicas y 40 personas jurídicas vinculadas a las maniobras investigadas, además de 44 procesamientos. Entre los procesados está Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y exabogado del presidente Javier Milei, considerado por la acusación uno de los jefes de la asociación ilícita.

Los fiscales Picardi y Rodríguez solicitaron el 16 de octubre que Spagnuolo también sea indagado por los hechos relacionados con Suizo Argentina. El juez Lijo todavía no ordenó esa declaración y dejó trascender que convocará a los cuatro exfuncionarios imputados por esos hechos una vez que concluya la ronda iniciada este martes.

La acusación fiscal ubica a Suizo Argentina como una de las piezas centrales de las maniobras investigadas en la ANDIS y señala que la firma habría actuado a través de sus directivos Jonathan Kovalivker, Emmanuel Kovalivker, Diego Viner y Sebastián Nuner Uner.