Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 6:30 p. m. · 2 min de lectura

Sor Alessandra Smerilli recorrió la planta Amanecer de los Cartoneros, en Saavedra, y destacó el legado de Francisco. Las cooperativas porteñas alertan que unos 6.500 empleos están en riesgo por cambios en los pliegos de higiene urbana.

A cinco días de la llegada del papa León XIV, sor Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, visitó la planta Amanecer de los Cartoneros, en el barrio porteño de Saavedra. Durante el recorrido, recordó el legado de Francisco y el papel central que asignaba a las personas pobres.

“Bergoglio reconoció allí la acción del Espíritu Santo, que hace de los pobres no sólo destinatarios, sino protagonistas de la misión de la Iglesia”, dijo Smerilli. La dirigente vaticana ocupa un cargo equivalente al de una ministra del gabinete nacional, como Sandra Pettovello, titular de Capital Humano.

La visita del Vaticano y el legado de Francisco

La recorrida respondió a una invitación de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) al papa León XIV. La organización había propuesto que conociera barrios populares y el trabajo de las cooperativas de reciclado.

Según explicó la federación, la convocatoria buscó “acercar a las autoridades del Vaticano a la realidad de los trabajadores cartoneros, su organización y el aporte social y ambiental que realizan”.

Cartoneros advierten que hay 6.500 empleos en riesgo

Las cooperativas cartoneras de la Ciudad de Buenos Aires alertaron que alrededor de 6.500 puestos de trabajo están en riesgo debido a cambios en los pliegos de higiene urbana del distrito.

Entre sus reclamos, piden que “el sistema de reciclado reconozca el lugar de los recuperadores urbanos, que cumplen una función esencial en la recuperación de materiales y el cuidado del ambiente”.

Encuentro regional y reclamo por tierra, techo y trabajo

La visita de Smerilli se realizó durante el Encuentro Regional de Movimientos Populares, Capítulo Argentina 2026, que reunió a organizaciones populares, eclesiales y sindicales de América Latina. La convocatoria se desarrolló bajo el lema “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza”.

En las jornadas se presentó una declaración que será entregada a León XIV antes de su visita a la Argentina. El documento reafirma la tierra, el techo y el trabajo como “derechos sagrados”.

Amanecer de los Cartoneros, una cooperativa nacida tras la crisis de 2001

La cooperativa Amanecer de los Cartoneros surgió como respuesta a las consecuencias de la crisis de 2001, con el propósito de ofrecer una salida colectiva a la exclusión social y laboral de los recicladores. Fundada en 2005, reúne a más de 3.000 asociados y es una de las organizaciones de recuperadores urbanos más grandes del país.

La entidad está vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y a la FACCyR. Se define como una “iniciativa comunitaria, creada y dirigida por quienes más conocen estas problemáticas porque las han vivido en carne propia”.

“Trabajamos sin fines de lucro, guiados únicamente por el propósito de transformar la realidad de los sectores más vulnerables y promover una sociedad más justa e inclusiva”, sostiene la cooperativa.