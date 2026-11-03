La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife no actuará de oficio salvo que haya una denuncia penal. Un especialista explicó que la eventual responsabilidad dependerá de si el arquero superó el riesgo propio de la práctica deportiva.

Homicidios investiga al arquero Owono por la muerte de Jesús de Miguel y que. El rodillazo que le hundió el pecho a Jesús de Miguel en el descuento del Tenerife-Andorra ya tiene expediente. La Policía Nacional abrió diligencias de oficio por la muerte del delantero de 30 años y el caso quedó bajo supervisión judicial. Lo hizo a través del Grupo de Homicidios, y no por capricho: en España toda muerte que no tiene causa natural se considera una muerte judicial y obliga a investigarla, aunque el golpe haya sido en plena cancha y con la pelota en disputa.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, en cambio, no piensa moverse por su cuenta. Su jefe, José Luis Sánchez-Jáuregui, lo dijo sin vueltas: no es habitual que la Fiscalía actúe de oficio en un caso así, salvo que exista una denuncia por la vía penal. Y agregó que ve “muy difícil” que la Justicia termine imputando a Jesús Lázaro Ferrer Owono, el arquero del FC Andorra que lo chocó, porque el Tribunal Supremo sostiene que las lesiones producidas en el ámbito deportivo no suelen ser punibles salvo que haya una agresión ajena a la práctica del deporte.

El único delito que se baraja es el de homicidio por imprudencia. El catedrático de Derecho Deportivo Nicolás de la Plata explicó a Clarín que el marco teórico llega hasta los cuatro años de cárcel, pero que lo determinante es calibrar si la acción del arquero superó el riesgo que asume cualquier futbolista cuando entra a la cancha.