El principal acusado del femicidio declaró durante más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón y sostuvo que la adolescente salió viva de su casa. También pidió un careo con Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado.

Claudio Barrelier, principal acusado de abusar y asesinar a Agostina Vega, declaró ante el fiscal de la causa, Raúl Garzón, en los Tribunales de Córdoba. La presentación se produjo luego de varias semanas de silencio, un cambio de abogado y pedidos para ampliar las acusaciones e investigar a personas del entorno del imputado.

La audiencia se extendió durante más de dos horas y se realizó después de una reunión entre Barrelier y su nuevo defensor, Carlos Argüello. Al salir, Garzón definió la declaración como “fue un paso procesal más” y evitó adelantar si habrá nuevas medidas en el expediente. El abogado del acusado tampoco hizo declaraciones.

La hipótesis de Barrelier sobre Agostina Vega

Según fuentes vinculadas a la investigación, Barrelier volvió a señalar a Melisa Heredia, madre de la adolescente, y afirmó que Agostina salió viva de la casa. En su declaración habría sostenido que la mujer “entregó a Agostina” por una deuda que, según su versión, estaría relacionada con el narcomenudeo.

Además, el imputado pidió un careo con Osvaldo Fassetta, quien permanece detenido y está acusado de encubrimiento agravado. Antes de la audiencia se esperaba que Barrelier aportara nombres de personas que, presuntamente, ofrecieron ayuda o prometieron impunidad. Sin embargo, no trascendió que haya brindado información de ese tipo.

Reclamos de las partes y unificación de las causas

La abogada del padre de Agostina, Fernanda Alaniz, y el defensor de Fassetta, Eduardo Medina Allende, manifestaron su malestar porque esperaban participar de la declaración y aseguraron que no se lo permitieron.

Días atrás, Garzón informó que unificó los expedientes contra Barrelier. La investigación por la privación ilegítima de la libertad y tentativa de abuso sexual agravado de 2025 y la causa por el femicidio de Agostina, ocurrido en 2026, quedaron bajo una misma investigación. El fiscal sostuvo que, de acuerdo con las pruebas reunidas, Barrelier actuó solo en ambos casos, aunque pudo haber recibido ayuda después de los ataques.

Qué dijo el fiscal sobre la investigación

Garzón afirmó que “Las pruebas me hacen descartar” que exista una red de trata detrás de los ataques y agregó que las pruebas “tampoco indican vinculaciones con ajustes de cuentas o crímenes mafiosos”. También aseguró que la gravedad del caso exige una respuesta inmediata y que nada retrasará el avance de la investigación.

Tras la ampliación de la indagatoria, la atención está puesta en posibles medidas durante los próximos días. Fuentes de la investigación expresaron sorpresa por algunas de las acusaciones y señalaron que Barrelier “no quiere quedar solo y busca arrastrar a otros mientras trata de salvar a algunos familiares”.

El fiscal, por su parte, insistió en que “las pruebas complican a Barrelier” y sostuvo que “no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo”. La investigación continúa para esclarecer los hechos y avanzar en la causa por el crimen de Agostina.