La senadora afirmó que impulsó durante mucho tiempo la suspensión de embargos a pequeñas y medianas empresas hasta mayo de 2027. Su mensaje reavivó las tensiones internas en el oficialismo, mientras busca posicionarse de cara a 2027.

Patricia Bullrich se atribuyó parte del impulso detrás de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, para aliviar la situación financiera de las pymes. La senadora sostuvo que venía planteando la suspensión de embargos y volvió a exponer diferencias dentro del Gobierno.

Durante la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), Caputo informó cuatro medidas destinadas a las pequeñas y medianas empresas, entre ellas la suspensión de embargos hasta mayo de 2027. También anticipó que propondrá a los gobernadores eliminar el impuesto a los sellos.

Bullrich afirmó que impulsó medidas para las pymes

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado celebró el anuncio en una publicación en su cuenta de X y aseguró que había advertido sobre el impacto de los embargos en las empresas.

“El anuncio para aliviar la situación de las PyMEs es positivo. Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde. Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas. Apoyar a quienes crean riqueza, invierten y generan trabajo es fundamental”.

Bullrich agregó que, “en un momento difícil del proceso de estabilización, hacen falta medidas concretas que ayuden a mover la economía, sin volver a las recetas del gasto descontrolado ni al plan platita”. También expresó: “Vamos a seguir acercando propuestas y trabajando para que el rumbo económico se traduzca en progreso y para que los resultados lleguen a todos”.

Las medidas de Caputo y la situación de las pymes

El ministro presentó las iniciativas como una respuesta a las dificultades que enfrentan las empresas para afrontar sus deudas, en un contexto de aumento de la morosidad. Según datos oficiales analizados por APYME y el CEC, la mora de las empresas alcanzó el 4,13% en montos en agosto.

Caputo rechazó que las medidas constituyan un “plan platita” y sostuvo que buscan atender problemas coyunturales cuya resolución, afirmó, llevará tiempo. El anuncio incluyó cuatro medidas para aliviar la situación financiera de las pymes, aunque la información difundida no detalló cada una de ellas.

Por separado, el titular de Economía adelantó que propondrá a los gobernadores eliminar el impuesto a los sellos, un tributo provincial que cuestionó por su impacto sobre los consumidores. Para avanzar con esa iniciativa será necesario alcanzar un acuerdo con las administraciones provinciales.

La proyección política de Bullrich dentro de La Libertad Avanza

La senadora busca fortalecer su figura con vistas a una eventual candidatura presidencial en 2027. En ese camino, procura ampliar su respaldo entre votantes que mantienen diferencias con las formas del presidente Javier Milei. Bullrich tiene cinco años más de mandato en el Senado.

En medio de las versiones sobre su futuro político, el vocero Adrián Ravier volvió a señalar que la exministra forma parte del proyecto oficialista, que no competirá por fuera de La Libertad Avanza y que trabaja por la reelección de Milei.