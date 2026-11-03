Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 3 min de lectura

Vicente López lideró el Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA, seguido por Tres de Febrero, Escobar, San Isidro y San Miguel. El relevamiento de la UBA evaluó 31 municipios con 159 indicadores y registró una brecha del 87% entre los cinco primeros y los cinco últimos.

El Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA 2026, elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicó a Vicente López, Tres de Febrero, Escobar, San Isidro y San Miguel como los cinco municipios con mejores resultados generales entre los 31 distritos bonaerenses analizados.

El estudio estuvo a cargo del Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Para confeccionar el ranking, tomó en cuenta 159 indicadores agrupados en cinco dimensiones: desarrollo económico, sociedad, medio ambiente, gestión político-institucional y tecnología e infraestructura.

Los municipios mejor posicionados en el ranking de la UBA

Vicente López quedó primero, con 3,78 puntos sobre 5. Le siguieron Tres de Febrero, con 3,55; Escobar, con 3,35; San Isidro, con 3,31; y San Miguel, con 3,11. Fueron los únicos cinco distritos que superaron los tres puntos. El promedio general alcanzó 2,59.

La calificación media de los cinco municipios mejor ubicados fue de 3,42 puntos, frente a 1,83 entre los cinco últimos. La diferencia entre ambos grupos representa una brecha del 87%.

El top 10 del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA

Detrás de los primeros cinco puestos se ubicaron Tigre, con 2,96 puntos; Avellaneda, con 2,89; Quilmes, con 2,86; Lanús, con 2,81; y Ezeiza, con 2,77. En total, 16 de los 31 municipios superaron el promedio general del relevamiento.

Los resultados también variaron según el área evaluada. Lanús obtuvo 3,07 puntos en desarrollo económico y 2,11 en medio ambiente. Quilmes, en tanto, alcanzó 3,31 en tecnología e infraestructura, pero registró 2,39 en la dimensión ambiental.

Resultados de Vicente López y Tres de Febrero

Además de liderar la clasificación global, Vicente López ocupó el primer lugar en cuatro de las cinco dimensiones: gestión político-institucional, con 4,03 puntos; sociedad, con 3,88; tecnología e infraestructura, con 4,00; y desarrollo económico, con 3,72. En medio ambiente quedó tercero, con 3,29. Su evaluación general mejoró 0,39 puntos.

Tres de Febrero terminó segundo, con 3,55 puntos. Se ubicó primero en medio ambiente, con 3,45, y compartió con Vicente López el primer lugar en desarrollo económico, con 3,72. También quedó segundo en gestión político-institucional, con 3,52, y sociedad, con 3,46, además de ocupar el cuarto puesto en tecnología e infraestructura, con 3,62.

“Estar en lo más alto en Desarrollo Económico marca que seguimos el camino de una de nuestras misiones, no solamente brindar buenos servicios, sino crear condiciones para que haya inversión, trabajo y desarrollo”, destacó el jefe comunal.

En relación con la edición anterior, Tres de Febrero pasó de 3,34 a 3,55 puntos, una mejora de 0,21. La dimensión político-institucional mostró el mayor avance, con 0,43 puntos. Entre los hitos mencionados de la gestión iniciada por Diego Valenzuela y actualmente impulsada por Aybar figuran los túneles de Hornos y Sáenz Peña, la radicación de empresas, la generación de empleo y un régimen local de incentivos a la inversión.

Qué mide el índice de gestión municipal de la UBA

El informe plantea que el ranking no busca medir directamente la satisfacción de los habitantes ni realizar una evaluación política de las gestiones municipales. Su objetivo es reconocer fortalezas, debilidades y desafíos de cada territorio mediante indicadores comparables.

“El objetivo es que este trabajo sirva como herramienta para comprender la complejidad y el dinamismo de cada uno de estos municipios que interactúan en un territorio configurado como una de las áreas metropolitanas más importantes de América Latina”, asegura el informe.

Con sus cinco dimensiones y 159 indicadores, el IGEC permite comparar a los municipios del área metropolitana en materia de infraestructura, condiciones sociales, ambiente y desarrollo económico. En la edición 2026, solo cinco distritos superaron los tres puntos en el resultado global.