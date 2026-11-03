El encuentro se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras y abordó la crisis económica, la construcción política de Axel Kicillof en la Ciudad y la necesidad de articular una alternativa al PRO y La Libertad Avanza.

Más de 400 militantes del Movimiento Evita de la Ciudad de Buenos Aires se reunieron en la Facultad de Filosofía y Letras para analizar la situación económica y social y debatir la construcción de un frente amplio. La convocatoria también puso el foco en fortalecer la presencia política del gobernador bonaerense Axel Kicillof en territorio porteño y disputar el gobierno de la Ciudad al PRO y La Libertad Avanza.

La jornada fue encabezada por Jonathan Thea, secretario general del Movimiento Evita CABA, quien planteó la importancia de ampliar los acuerdos y convocar a distintos sectores. “Para recuperar la Ciudad tenemos que tener la audacia de armar un gran frente, de Bregman a Larreta”, afirmó.

El endeudamiento de los hogares en los barrios populares

Uno de los ejes del encuentro fue el impacto de la crisis económica en las familias porteñas, en particular en los barrios populares. En ese marco, la organización presentó un relevamiento elaborado junto con el Observatorio de Economía Popular, Social y Solidaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), centrado en las deudas de los hogares.

El estudio abarcó 231 hogares de 26 barrios populares de la Ciudad y señaló que el 72 por ciento de las familias consultadas tiene deudas. Entre quienes recurren al financiamiento, siete de cada diez lo hacen para comprar alimentos.

El relevamiento también indicó que el 80,5 por ciento de las personas encuestadas trabaja y que casi una de cada cuatro tiene dos o más empleos. Para los organizadores, los datos muestran las dificultades de los sectores populares para sostener sus ingresos y afrontar necesidades básicas, aun cuando cuentan con trabajo.

Una alternativa política para la Ciudad de Buenos Aires

A partir del diagnóstico, los participantes debatieron cómo articular una propuesta que enfrente las consecuencias del programa económico nacional y cuestione el modelo de gestión porteño, conducido por el PRO desde hace casi dos décadas. También analizaron cómo profundizar la construcción política de Axel Kicillof en la Ciudad, ampliar su despliegue territorial y estrechar vínculos con el peronismo, los movimientos populares y otros espacios políticos y sociales.

La discusión buscó conectar la agenda política con las preocupaciones cotidianas de los vecinos, entre ellas el empleo, los ingresos, la vivienda, la salud, la educación y los servicios básicos. Durante la jornada se organizaron comisiones de trabajo sobre producción, empleo, educación, cultura, feminismos, salud mental, cuidados, organización comunitaria y comunicación, con el objetivo de reunir propuestas para elaborar un programa político para la Ciudad.

Participación popular y organización territorial

Al cierre del encuentro, Thea destacó el valor de la organización territorial y la participación de distintos sectores sociales. “La participación popular no puede ser un aspecto secundario de ningún proyecto político, es una condición indispensable para su construcción”, sostuvo.