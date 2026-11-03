Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 2 min de lectura

El cabo primero Franco Juan Carlos Gauna Coronel deberá presentarse mañana a las 12 en la Ciudad Judicial de Santa Rosa. La audiencia permitirá a la Fiscalía comunicarle los hechos investigados y las calificaciones legales.

El cabo primero Franco Juan Carlos Gauna Coronel, señalado por golpear a una joven durante un procedimiento policial frente a la Catedral de Santa Rosa, deberá asistir mañana al mediodía a una audiencia de formalización en la Ciudad Judicial.

La investigación comenzó tras la denuncia de Priscila Grandon, quien afirmó que fue agredida por un efectivo en un episodio ocurrido en el centro de la capital pampeana. En la audiencia, la Fiscalía expondrá los hechos atribuidos al policía y las calificaciones jurídicas correspondientes.

Audiencia judicial por el procedimiento frente a la Catedral

La audiencia está prevista para las 12 y contará con la intervención del juez de control Daniel Ralli, la Fiscalía y la defensa. Los fiscales a cargo de la causa son Máximo Paulucci y Natalia Urruti. Durante el avance de la investigación, las partes podrán solicitar nuevas medidas de prueba.

El caso cobró repercusión pública después de que se difundiera en redes sociales un video del procedimiento. En las imágenes, una joven se acerca mientras interviene la Policía y un agente la empuja al suelo. Luego, mientras permanece boca abajo e inmovilizada, el efectivo le propina varias patadas. La secuencia también muestra al policía golpeando a otro joven que estaba reducido.

La denuncia de Priscila Grandon y su relato

Grandon sostuvo que el episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando había salido a bailar con cuatro amigos. Según su relato, al salir del boliche se produjo una pelea entre uno de sus amigos y otro joven.

La situación se agravó cuando intervino su hermano, que también había salido esa noche. La joven aseguró que intentó calmarlo para evitar que continuaran los enfrentamientos, pero en ese momento llegaron efectivos policiales en motocicletas.

De acuerdo con su testimonio, los agentes redujeron a su hermano y uno de ellos le pisó la cabeza y lo sujetó del cuello hasta dificultarle la respiración. Grandon afirmó que, al intentar apartar al policía, recibió golpes.

La joven denunció que fue empujada y golpeada en el rostro, y que también recibió patadas cuando ya estaba esposada. Además, señaló que durante la demora no recibió atención médica, aunque otros jóvenes sí fueron revisados.

Grandon dijo que quedó con numerosos moretones, dificultades para caminar y dolores en la espalda y las costillas. A raíz de lo ocurrido, presentó una denuncia en la Fiscalía por presuntos apremios.

La respuesta de la Policía de La Pampa

Tras la difusión del video, el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de Policía de La Pampa informaron que entregaron de inmediato a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas la información y el material audiovisual disponibles.

En un comunicado, las autoridades indicaron que la institución está a disposición de los organismos competentes y que actuará con estricto apego a derecho frente a las resoluciones que surjan de la investigación.