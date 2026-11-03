Un sondeo de La Marquilla midió una intención de voto del 45,5% para el peronismo y del 27,3% para La Libertad Avanza. La suma de LLA, el PRO y la UCR tampoco alcanzaría al peronismo en solitario.

Una encuesta sobre la elección a gobernador bonaerense de 2027 ubica al peronismo 18,2 puntos por encima de La Libertad Avanza (LLA). El relevamiento de la consultora La Marquilla asigna al espacio peronista el 45,5% de la intención de voto y a los libertarios, el 27,3%.

Ante la consulta sobre qué espacio político votarían hoy, los bonaerenses también mencionaron a la izquierda, con el 6,1%; al PRO, con el 4,6%; y a la UCR, con el 2,5%. El 13,9% respondió que no sabe o no contesta.

La suma de LLA, el PRO y la UCR no alcanza al peronismo

La Casa Rosada busca conformar una alianza con el PRO en la provincia, pero los números del sondeo muestran que la suma de fuerzas no bastaría para superar al peronismo. Si los votantes de LLA, el PRO y la UCR confluyeran en una sola opción, reunirían el 34,4%, todavía 11,1 puntos por debajo del espacio peronista.

La diferencia también se observa al comparar bloques: el peronismo y la izquierda acumulan el 51,6%, frente al 34,4% de las fuerzas de derecha y centroderecha. La elección bonaerense no tiene ballotage: resulta ganador el candidato que obtiene más votos, sin una segunda vuelta para reagrupar a los espacios que pierdan.

Qué muestran los votos definidos y el peso de los indecisos

Al considerar únicamente a quienes ya eligieron un espacio, el peronismo alcanza el 52,9% y La Libertad Avanza, el 31,7%. Según esa distribución, aun si los indecisos se repartieran en proporción a las preferencias actuales, el peronismo superaría la mitad de los votos válidos.

El PRO y la UCR reúnen en conjunto apenas el 7,1%. El informe considera que es una cifra modesta, aunque “pero que puede funcionar como llave en una eventual alianza”, al representar a votantes de centroderecha que no se identifican plenamente con los libertarios. La izquierda, con el 6,1%, supera a cada uno de esos partidos por separado.

La lectura de la encuesta sobre la elección a gobernador

Martín Ramirez Tacgorian, codirector de La Marquilla, sostuvo que la ventaja del peronismo es “una distancia que no se revierte con un buen candidato o una campaña eficaz, sino con un cambio en el clima de opinión”.

Para explicar su análisis, el consultor aludió a las elecciones de 2025: el peronismo ganó con amplitud las legislativas provinciales de septiembre y el oficialismo logró emparejar la elección nacional de octubre. “porque la nacionalización favorece a los libertarios y la provincialización al peronismo, y una elección de gobernador es, por definición, provincial”.

Ramirez Tacgorian también señaló un posible límite para el crecimiento de LLA. El 27,3% que obtiene en la encuesta es casi igual al 24,8% que evalúa bien la gestión de Javier Milei en la provincia. “lo que muestra un voto atado a la imagen presidencial y sin un candidato provincial que lo amplíe”.