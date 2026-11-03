El dirigente destacó la trayectoria y autonomía de Patricia Bullrich, pero afirmó que la continuidad del proyecto depende del presidente. También advirtió que las disputas internas pueden perjudicar al oficialismo.

Guillermo Francos se refirió al lugar de Patricia Bullrich en el escenario oficialista y sostuvo que el liderazgo del presidente Javier Milei es central para garantizar la continuidad del proyecto. Además, advirtió que las diferencias entre dirigentes pueden afectar el respaldo electoral.

En una entrevista con el programa Esta Mañana, de Radio Rivadavia, Francos reconoció la trayectoria política de Bullrich, aunque cuestionó las versiones sobre posibles alineamientos condicionados a la continuidad del rumbo del Gobierno.

Francos afirmó que Milei garantiza la continuidad del proyecto

El dirigente señaló que los votantes evaluarán la gestión y el cambio impulsado por el Poder Ejecutivo, por encima de los armados particulares. En ese marco, afirmó: "Ella plantea, yo lo que he escuchado, no sé si es ella o a través de dirigentes de su espacio o de su sector, dice que su posición o su posicionamiento final va a estar de acuerdo a la continuidad o no del proyecto. La verdad es que la continuidad del proyecto, el único que la garantiza es Milei".

Francos también planteó que la decisión electoral estará ligada a los resultados del rumbo gubernamental. "La gente cuando analice en el momento de definir su voto, lo que va a analizar es si el cambio fue bueno o no", expresó.

La advertencia sobre las disputas internas del oficialismo

Al referirse a las diferencias entre dirigentes, Francos advirtió que las discusiones sobre quién tiene más protagonismo pueden perjudicar al espacio político. "Dividir ese espectro en la posición de los que piensan que uno es mejor o el otro es peor o uno es mejor y el otro mejor, esa disquisición que se hace entre dirigentes puede perjudicar. O sea, lo que dice la gente de Patricia que ella pretende hacer capaz que lo perjudica", sostuvo.

A pesar de sus reparos, destacó la trayectoria y la autonomía de Bullrich. "es una dirigente que tiene su trayectoria, ha pasado por distintos sectores, tiene autonomía, y ella puede hacer lo que le parezca, tiene nombre propio", señaló.

Por último, Francos dijo que no quería entrar en las especulaciones sobre los movimientos políticos de la dirigente y ratificó su respaldo a Milei como conductor del proceso. "Yo no sé, yo no quiero meterme en el tema Patricia sí o Patricia no, movimiento de Patricia sí, movimiento de Patricia no. Yo lo que creo que el que garantiza la transformación que viene llevando la Argentina con mucha convicción, con mucha valentía, es el presidente de la Nación", concluyó.