Los aliados del Gobierno relativizan el impacto de las elecciones de medio término en Estados Unidos sobre su vínculo con Javier Milei. En paralelo, Mauricio Macri encabezó reuniones del PRO para plantear cambios al Presupuesto 2027 y rechazar la reelección indefinida de intendentes bonaerenses.

Los aliados de Javier Milei evitaron anticipar cambios en su relación con la Casa Rosada ante un eventual resultado adverso para Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Mientras el bullrichismo descartó que esos comicios alteren el escenario argentino, el PRO ratificó su acompañamiento al Gobierno, aunque volvió a marcar diferencias y a organizarse con vistas a 2027.

En ese marco, la conducción del partido que lidera Mauricio Macri se reunió para analizar el panorama político y plantear demandas sobre el Presupuesto 2027. También reafirmó su rechazo a habilitar la reelección indefinida de intendentes en la provincia de Buenos Aires.

El bullrichismo descarta un impacto electoral en la relación con Milei

En el sector vinculado a Patricia Bullrich consideran que las elecciones estadounidenses no tendrán consecuencias relevantes en la política local. Argumentan que una eventual derrota de Trump no representaría un revés para el proyecto liberal con el que se identifican. “No cambia nada en Estados Unidos”, sostuvieron, salvo que el resultado sea catastrófico.

Desde esa perspectiva, un desempeño desfavorable de los republicanos no debilitaría necesariamente a Milei ni conduciría a una ruptura de la senadora con La Libertad Avanza. En el PRO, por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, sostuvo que el espacio “está siempre en el mismo lugar, entendiendo los desafíos que tenemos como país por delante”.

El PRO sostiene el acompañamiento con diferencias

La fuerza fundada por Macri mantiene su decisión de respaldar al Gobierno, sin abandonar sus propios principios. Tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, que la Casa Rosada no reconoció, el PRO defendió una política exterior evaluada por sus resultados y no por alineamientos discursivos o ideológicos.

“No se mide en discurso ni en ideología. Se mide en bienestar: más trabajo, más inversiones y exportaciones y más oportunidades que lleguen a cada familia”.

Desde el entorno de Macri señalaron que el expresidente saludó a Lula tras su elección, aunque el partido mantenga diferencias con decisiones del mandatario brasileño. “Pero eso no hace que no tengas que reconocer a un presidente que gana una elección”, indicaron. También insistieron en que puede haber “matices” sin que eso implique un distanciamiento estratégico: “No somos el Gobierno. Si hubiésemos sido el Gobierno, sí es una diferenciación. Pero nosotros somos PRO”.

Macri reunió a la mesa del PRO y planteó cambios al Presupuesto 2027

Macri encabezó una reunión de casi dos horas con la mesa ejecutiva del PRO, en la que se discutieron siete demandas de reformas al proyecto de Presupuesto 2027. Participaron Soledad Martínez, Fernando de Andreis, María Eugenia Vidal, Guillermo Montenegro, Cristian Ritondo y Martín Goerling, además de los gobernadores Jorge Macri, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres. Frigerio y Torres se conectaron de manera virtual y tuvieron dificultades de conexión.

El encuentro no definió posibles alianzas electorales, ya que todavía resta saber si habrá elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en 2027. En la reunión, el partido ratificó además su rechazo a la reelección indefinida en la provincia de Buenos Aires. La posibilidad de restablecerla para atraer a la UCR fue desmentida en redes sociales por Diego Santilli, candidato de unidad entre el PRO y La Libertad Avanza.

Rechazo a la reelección indefinida en Buenos Aires

Mientras se desarrollaba el encuentro nacional, el PRO bonaerense, conducido por Ritondo, difundió un comunicado contra la reelección indefinida de intendentes. “No vamos a apoyar ninguna iniciativa” en esa dirección, afirmó el partido, que también cuestionó al kirchnerismo por, según expresó, querer “volver atrás”. Vidal se pronunció en la misma línea.

Un participante describió la reunión nacional como un encuentro habitual de la mesa política, que llevaba tiempo sin reunirse. Según explicó, se analizó la situación del país y el contexto económico, pero “no se abordaron cuestiones vinculadas a la provincia de Buenos Aires ni a ningún municipio o distrito en particular”. También precisó que la reelección indefinida no formó parte de esa conversación.

La discusión bonaerense se desarrolló después, en una reunión encabezada por Ritondo y la conducción partidaria, con intendentes, legisladores, concejales, consejeros electorales y referentes territoriales. El encuentro reunió a representantes de la Segunda Sección Electoral; la semana próxima será el turno de la Cuarta. Martínez afirmó que el objetivo es llegar fortalecidos a 2027 para “levantar bien alta la bandera del PRO y defender cada lugar donde hoy gobernamos”.