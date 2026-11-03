Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 9:30 a. m. · 4 min de lectura

En la Casa Rosada temen que una derrota republicana en las elecciones de medio término complique el vínculo financiero con Estados Unidos. El Gobierno argentino proyecta un riesgo país de 900 puntos y observa con preocupación el futuro del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La posibilidad de que Donald Trump pierda el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos genera inquietud en la Casa Rosada. Ante las proyecciones de encuestadoras y casas de apuestas, el Gobierno de Javier Milei ya prepara un mensaje para explicar el resultado y sus eventuales consecuencias.

En el Ejecutivo esperan que el riesgo país llegue a 900 puntos y consideran que no bajará en los próximos meses. La única perspectiva de una caída, según la expectativa oficial, estaría atada a un triunfo de Milei en las elecciones.

El riesgo país y las expectativas del Gobierno argentino

A comienzos de año, la administración esperaba que el indicador perforara los 400 puntos para volver a buscar financiamiento internacional. Esa posibilidad se fue alejando y el riesgo país superó por primera vez los 800 puntos básicos.

En el Gobierno dan por pausada la búsqueda de crédito en los mercados hasta después de las elecciones. Una fuente libertaria sostuvo: "El riesgo país no lo miramos más hasta las elecciones. Nadie va a salir al mercado a buscar plata".

Sobre el escenario electoral estadounidense, una persona del entorno presidencial afirmó: "No sería el mejor escenario si Donald pierde ambas cámaras". Mientras tanto, entre los libertarios ensayan una respuesta pública que busca restarle impacto al resultado: "Lo de mañana no va a cambiar nada para nosotros en 2027".

La preocupación por Scott Bessent y el vínculo con Caputo

Una de las inquietudes en la Casa Rosada es que una derrota republicana provoque cambios en el gabinete de Trump. En particular, temen una eventual salida de Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense y figura clave para las gestiones del ministro de Economía, Luis Caputo, en busca de respaldo financiero para 2027.

Una fuente con diálogo con Milei y Caputo expresó: "No va a cambiar nada para nosotros, salvo que se vaya Bessent". La continuidad del funcionario es vista como un factor relevante para las gestiones económicas argentinas ante Estados Unidos.

La lectura de Juan Pablo Carreira sobre las elecciones de medio término

El director de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como Juan Doe, publicó una serie de mensajes en X para relativizar el posible resultado. Señaló que, en los últimos 50 años, solo George W. Bush logró retener la Cámara de Representantes en una elección de medio término, y sostuvo que Trump ya enfrentaba un panorama adverso en esa disputa.

"En los últimos 50 años, solamente Bush en 2002 logró retener la Cámara de Diputados. A los yankees, por alguna razón, en las elecciones de medio término les gusta votar por la oposición. Ya de entrada, Trump tenía prácticamente perdidas las elecciones de diputados de este año. Se sabía. No hay sorpresas ahí".

Para Carreira, el Senado es el principal indicador de la elección. Explicó que Trump necesita imponerse en al menos dos de cuatro contiendas consideradas clave: Texas, Ohio, Alaska y Michigan. También las describió como elecciones muy disputadas, en las que el resultado todavía puede variar.

El Senado y los posibles efectos en el gobierno de Trump

Carreira sostuvo que una victoria republicana en el Senado tendría un valor simbólico, pero no modificaría sustancialmente la dinámica legislativa. Para aprobar leyes, explicó, se requiere en muchos casos un quórum de 60 senadores, por lo que contar con 49 o 51 bancas no sería determinante. También recordó que Barack Obama tuvo un Senado opositor entre 2015 y 2017 sin que el Congreso pudiera frenar de manera significativa su gobierno.

El funcionario consideró que perder la Cámara de Representantes tampoco cambiaría demasiado la gestión de Trump, aunque podría abrir espacio a iniciativas políticas en su contra, incluidos pedidos de juicio político. Recordó que el expresidente afrontó tres procesos de impeachment en su primer mandato y anticipó que podrían presentarse nuevos intentos.