El Consejo del PJ provincial se reunirá este miércoles en La Plata para definir la fecha del Congreso partidario, donde Máximo Kirchner asumiría la presidencia. El encuentro pondrá a prueba los acuerdos internos y las diferencias sobre las candidaturas.

El gobernador Axel Kicillof convocó para este miércoles a las 17 a una reunión del Consejo del PJ bonaerense, que preside, en la sede partidaria de la calle 54 al 600, en La Plata. El encuentro se realizará luego de que Cristina Kirchner expresara su intención de volver a ser candidata y en medio de una creciente tensión entre los distintos sectores del peronismo.

Todos los espacios estarán representados en la reunión. Entre los puntos del temario figura el análisis de la situación política, económica y social del país, un apartado que podría abrir el debate sobre las diferencias internas. También se espera que se fije la fecha del Congreso partidario, probablemente para fines de mes.

El Congreso del PJ y el acuerdo con Máximo Kirchner

En ese Congreso, Máximo Kirchner sería elegido presidente, tal como se acordó cuando Kicillof asumió al frente del PJ provincial. El dirigente, que ocupaba esa función, pasaría a encabezar el Congreso partidario. La convocatoria forma parte de los pasos legales que debe cumplir el partido antes de fin de año.

La vicegobernadora Verónica Magario y el diputado bonaerense Mariano Cascallares contactaron a los distintos sectores para asegurar una convocatoria amplia. Pese a los cruces recientes, en la Gobernación sostienen que el acuerdo sigue vigente y que el Congreso se realizará antes de que termine noviembre.

Las PASO, eje de las diferencias en el peronismo bonaerense

El debate sobre cómo definir las candidaturas alimentó los cuestionamientos entre dirigentes. Tras versiones sobre una supuesta frase de Kicillof en una reunión con intendentes, su equipo negó que hubiera dicho que no aceptaría un candidato elegido por Cristina Kirchner. En cambio, señaló que el gobernador mantiene su postura de resolver las postulaciones nacionales y provinciales mediante primarias abiertas.

En una entrevista durante su visita a Jujuy, Kicillof afirmó: “En el peronismo hay diferentes líneas. En lo general pensamos que tenemos que ir para un lugar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí tenemos diferencias. Por eso lo mejor es que lo decida la gente”. Desde el sector cristinista, la senadora provincial Fernanda Raverta cuestionó al gobernador en redes sociales: “Resulta curioso escuchar renegar del 'dedo' a quienes fueron sus grandes beneficiarios. Como también llaman la atención algunas valentías para desafiar a Cristina ahora que está presa”.

El jefe del bloque de diputados del oficialismo, Facundo Tignanelli, también sumó críticas por los cortes de luz de Edelap y los aumentos de tarifas. En la Gobernación interpretaron esos cuestionamientos como parte de la disputa interna y deslizaron: “Quieren repetir lo de Basualdo contra Guzmán durante el gobierno de Alberto”.

Cristina Kirchner volvió a plantear una posible candidatura

La tensión creció antes de la entrevista en la que la expresidenta rompió un largo silencio. Consultada sobre la posibilidad de volver a competir, respondió: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”. Más tarde recibió en San José 1111 al equipo digital de Lula, encabezado por André Janones, quien contó que conversaron durante casi tres horas sobre distintos temas.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ratificó la postura de que las candidaturas se definan en las primarias. “Seguramente cada uno de los sectores propondrá una candidatura y el pueblo peronista definirá en las PASO quién lo va a representar”, señaló en su conferencia de prensa habitual de los lunes.

La reelección de intendentes, otro foco de disputa

En la reunión del jueves pasado entre Kicillof y los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro también se ratificó que las candidaturas bonaerenses se resolverán en las PASO. Además, el espacio planteó que volverá a impulsar en la Legislatura el proyecto para habilitar la reelección indefinida de los intendentes.

La Cámpora, en cambio, aceptaría esa reforma como parte de una negociación más amplia que incluya las candidaturas y los cargos vacantes en el Poder Judicial. Con las definiciones de 2027 en el horizonte, el peronismo bonaerense buscará sostener los acuerdos vigentes mientras cada sector intenta fortalecer su posición.