El abogado presentó un reporte ante el organismo regulador de Estados Unidos para que revise las operaciones con derivados sobre el oro realizadas en 2025. El pedido se apoya en una auditoría de la AGN que detectó una pérdida de USD 1.023 millones.

El abogado argentino Gregorio Dalbón presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) un reporte para solicitar que investigue las operaciones con derivados sobre el oro que realizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025. El planteo se basa en una auditoría de la AGN que registró una pérdida de USD 1.023 millones, liquidada con divisas de las reservas.

La presentación busca esclarecer quiénes intervinieron en las transacciones y si hubo pagos o comisiones que deban ser revisados. Dalbón ingresó el reporte mediante el mecanismo Tip, Complaint or Referral (TCR), que permite aportar información al organismo regulador estadounidense. Aclaró que no pretende acceder a una recompensa económica y que utilizó documentos públicos, publicaciones periodísticas y actuaciones judiciales en Argentina.

El pedido de investigación ante la SEC

El abogado solicitó que la SEC determine si tiene jurisdicción para analizar las operaciones y, de corresponder, revise los registros contables y los controles de las entidades privadas que pudieron haber participado. El documento no afirma que se hayan cometido sobornos ni que existan pagos ilegales comprobados.

El planteo apunta a determinar si hubo comisiones, honorarios o transferencias vinculadas con los contratos de derivados que pudieron llegar a funcionarios extranjeros, de manera directa o a través de intermediarios. También pide establecer si las operaciones quedaron debidamente registradas.

Deutsche Bank y las contrapartes de las operaciones

Uno de los puntos señalados es la posible participación de Deutsche Bank AG, entidad que fue mencionada públicamente como contraparte de las operaciones. Sin embargo, Dalbón advirtió que el BCRA nunca confirmó oficialmente esa información y que todavía se desconocen los contratos y la identidad de todas las instituciones involucradas.

El abogado también aludió a los antecedentes laborales de funcionarios argentinos en la entidad alemana. “Luis Caputo y Santiago Bausili trabajaron en el Deutsche Bank. Ese antecedente vuelve indispensable aclarar quiénes fueron las contrapartes, qué costos y comisiones hubo y quiénes recibieron los pagos”, sostuvo.

“No afirmamos que existieron comisiones indebidas: pedimos que se investigue y se conozca la documentación”.

Dalbón remarcó que su presentación no da por probada la existencia de irregularidades. En cambio, pidió que la SEC determine si hubo pagos a funcionarios extranjeros o intermediarios y examine la documentación relacionada con las operaciones.

La auditoría de la AGN y la pérdida de USD 1.023 millones

El respaldo documental central del planteo es la auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados financieros del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. El informe fue aprobado el 8 de octubre de 2026, mediante la Resolución 205/2026, e incluyó un párrafo de énfasis sobre las operaciones de opciones cuyo activo subyacente era el oro.

Según la documentación, las transacciones con derivados liquidadas en dólares terminaron con un resultado negativo de $1,469 billones, equivalente a USD 1.023 millones, con salida de divisas. La auditoría desglosó el monto en $1,400 billones, equivalentes a USD 960,2 millones, por resultados negativos en opciones, y otros $68.362 millones, equivalentes a USD 62,8 millones, por primas de opciones.

La diferencia entre resultados y primas de opciones

Para Dalbón, uno de los aspectos que requiere explicación es la distancia entre ambos conceptos. El resultado negativo de las opciones equivale a más de quince veces las primas registradas, una proporción que, según argumenta, no se correspondería con una estrategia basada exclusivamente en la compra de opciones, donde la pérdida máxima queda limitada al valor de la prima.

Por ese motivo, el abogado pidió que se aclare si el Banco Central también asumió posiciones vendedoras, cuáles fueron los límites de riesgo fijados y qué condiciones se acordaron con las entidades financieras involucradas.

Tras las elecciones del martes en Estados Unidos, Dalbón regresará a la Argentina. Se encuentra en ese país trabajando en la campaña para los demócratas a través de su nueva asociación, L.U.L.A. (Lucha Universal por la Libertad y el Antifascismo).