Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 9:30 a. m. · 2 min de lectura

El exministro de Economía conversó con el diputado brasileño sobre la campaña digital que impulsó la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. Janones también convocó a argentinos a sumarse a un canal de WhatsApp inspirado en la estrategia del lulismo.

El exministro de Economía y dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió con el diputado brasileño André Janones, uno de los responsables de la campaña digital que fue clave para que Luiz Inácio Lula da Silva se impusiera en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro.

También participaron del encuentro Chico Kertész y Rafael Marroquim, integrantes del equipo que trabajó en la campaña para la reelección del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Massa tomó nota de la experiencia brasileña, con el objetivo de aprender de su estrategia, y compartió avances del frente opositor a Javier Milei.

André Janones convocó a argentinos a sumarse a un canal de WhatsApp

Después de las reuniones, se difundió un video en el que Janones invitó a los argentinos a incorporarse a un canal de WhatsApp que busca replicar en el país la estrategia del lulismo, a un año de las elecciones presidenciales.

"Hola, aquí André Janones, general del 'Ejército de Lula'. Vengo a través de este mensaje a invitar a todos los argentinos a que se unan porque es posible vencer, es posible lograr éxito. La victoria del presidente Lula yo espero que pueda inspirar a todos los argentinos para decir: 'Sí, nosotros podemos derrotar a la extrema derecha y nosotros estamos unidos, con las manos juntas para decir que sí, que los vamos a derrotar, a Milei y la extrema derecha".

Janones también pidió a quienes vieran el video que siguieran en WhatsApp el canal del "Ejército del peronismo".

La estrategia digital del "Ejército de Lula"

Tras la primera vuelta, en la que Lula quedó por detrás de Flávio Bolsonaro, Janones abrió el canal de WhatsApp "Ejército de Lula". La iniciativa alcanzó casi 11 millones de integrantes en apenas tres semanas y fue clave para recuperar el apoyo de personas que se habían abstenido.

Como "general" del canal, Janones asignaba misiones a los participantes. Entre ellas, instalar tendencias en redes sociales, comentar publicaciones de opositores, contrarrestar la desinformación y compartir fotos con la camiseta de la selección brasileña, asociada en los últimos años al bolsonarismo.

El equipo de campaña de Lula también visitó a Cristina Kirchner

Luego, los integrantes de la campaña brasileña se reunieron con Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111, donde la expresidenta cumple una condena bajo prisión domiciliaria.

Cercana a Lula, Cristina lo felicitó en redes sociales tras el triunfo del 25 de octubre. "FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla", escribió.

El presidente brasileño respondió: "Muchas gracias, mi querida amiga Cristina Kirchner, por tu mensaje. Celebramos una gran victoria de la democracia, de la justicia social y de la paz. Un gran abrazo para ti, que siempre ha estado a nuestro lado en la defensa de una América Latina soberana y próspera."