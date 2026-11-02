Mauricio Macri encabezó una reunión de la mesa ejecutiva del PRO y confirmó que el partido no apurará una alianza con el oficialismo. La negociación también está atravesada por reclamos sobre el Presupuesto 2027, la coparticipación y las reelecciones en la provincia de Buenos Aires.

Mauricio Macri encabezó una reunión de la mesa ejecutiva del PRO en la que el partido resolvió no acelerar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. La decisión contrasta con la intención del Gobierno nacional de cerrar entendimientos y presentar una imagen de fortaleza junto a sus aliados.

Los dirigentes del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo informaron sobre las conversaciones que mantienen con el Gobierno. Sin embargo, señalaron que todavía no habrá definiciones sobre una eventual alianza, porque el calendario electoral no empezó y consideran que hay tiempo para resolverlo.

El PRO mantiene en pausa la negociación electoral

La demora se da en un contexto de malestar por la falta de avances en las reuniones entre representantes del PRO y dirigentes libertarios, entre ellos Diego Santilli y Eduardo Lule Menem. Hasta ahora, los encuentros se concentraron en cuestiones legislativas y en acuerdos en distritos donde no hay conflictos internos.

La tensión también alcanza a la discusión por las candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires y a las diferencias entre Mauricio y Jorge Macri. El Gobierno, en tanto, busca definir el escenario político antes de fin de año, mientras el PRO sostiene que no hay apuro para cerrar un pacto.

Presupuesto 2027: los reclamos que el PRO elevó al Gobierno

Durante una reunión de más de dos horas, los dirigentes repasaron la agenda parlamentaria de ambas cámaras antes del cierre de las sesiones ordinarias. En ese marco, el macrismo volvió a plantear cambios al Presupuesto 2027, que el Gobierno busca tratar con rapidez.

Ritondo envió una carta al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con siete propuestas. Los planteos incluyen reducir impuestos, transparentar las concesiones viales, impulsar inversiones y regularizar compromisos financieros con la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los pedidos figura adecuar el componente vial del impuesto a los combustibles a los kilómetros de rutas nacionales que dejen de estar bajo mantenimiento directo del Estado. El documento también reclama mecanismos de control y acceso a la información sobre las concesiones, y propone reducir el IVA de los huevos y sus derivados.

Coparticipación y subte F, en el centro de la disputa

Otro eje de la negociación es la deuda con la Ciudad. El PRO pide incluir en el Presupuesto 2027 las transferencias correspondientes al 1,55 por ciento de coparticipación y contemplar el pago de los montos acumulados desde abril, cuando se interrumpieron los depósitos.

La carta también solicita autorización para que el gobierno de Jorge Macri tome deuda externa destinada a financiar la proyectada línea F de subte. El partido sostiene que sus propuestas buscan compatibilizar la responsabilidad fiscal con una menor presión tributaria, más transparencia y mejores condiciones para la inversión y la producción nacional.

El PRO rechaza las reelecciones indefinidas en la Provincia

En la provincia de Buenos Aires, los intendentes del PRO presentes en el encuentro ratificaron su rechazo a las reelecciones indefinidas. La postura había sido expresada durante el fin de semana tanto por el partido como por Santilli, en medio de versiones sobre negociaciones que los involucraban.

Tenemos que estar juntos y defender nuestros valores de gestión y de transformación. No se convoca desde la confusión, sino desde la convicción que tenemos para la Provincia y para el país.

La definición de Ritondo sintetizó el planteo político del PRO, que busca marcar condiciones en la negociación con el oficialismo y mantener abiertas las decisiones electorales mientras continúan las diferencias sobre la agenda legislativa y los recursos para la Ciudad.