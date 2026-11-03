La senadora nacional de La Libertad Avanza sostuvo que no existe contradicción entre el cristianismo y las políticas del Gobierno. También afirmó que la Biblia dice: “El que no trabaja, que no coma”.

La senadora nacional de La Libertad Avanza por Neuquén y pastora evangélica Nadia Márquez defendió las medidas del gobierno de Javier Milei y aseguró que no son contradictorias con los principios cristianos. “La Biblia también dice: ‘El que no trabaja, que no coma’”, afirmó en los días previos a la llegada del papa León XIV.

Consultada sobre los pasajes bíblicos vinculados con la justicia social, Márquez preguntó en qué parte de la Biblia se basaba esa referencia. Luego explicó que quería entender “cuál es el marco” desde el que le planteaban la pregunta.

Qué dijo Nadia Márquez sobre la ayuda social

“La Biblia siempre habla de los vulnerables, de los pobres. Pero no es que no veo la contradicción, no creo que la haya. Porque este gobierno es el que más ha ayudado y ha sacado a los intermediarios y gerentes de la pobreza y tiene, en términos porcentuales y absolutos, los valores más altos, por ejemplo, de la Asignación Universal por Hijo, de la Tarjeta Alimentar y de todo el sistema que tiene de protección para personas que después de tantos años de populismo están a la deriva”, sostuvo la legisladora.

Márquez agregó que el Gobierno también busca fortalecer el trabajo y volvió a citar la Biblia para respaldar su postura. “Por otro lado, lo que nosotros hacemos es fortalecer también todo lo que tiene que ver con el trabajo. Y la Biblia también dice ‘el que no trabaja, que no coma’. Eso también lo dice la Biblia. Y no se refería al que no podía; se refería al que no quería, al vago. Entonces no hay contradicción en eso”.

Quién es Nadia Márquez, senadora por Neuquén

De acuerdo con la información oficial del Senado, Márquez es abogada y pastora evangélica. Nació en la Ciudad de Buenos Aires y desarrolló gran parte de su vida en Neuquén, donde se recibió de abogada en la sede local de la Universidad Católica de Salta. También trabajó como docente y presidió la Asociación Mutualista Evangélica Neuquina.

En 2019 fue elegida concejala de la ciudad de Neuquén y en 2023 obtuvo una banca en la Legislatura provincial. Desde 2025 se desempeña como senadora nacional por La Libertad Avanza.