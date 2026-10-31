Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 9:15 p. m. · 3 min de lectura

El ministro bonaerense cuestionó la media sanción del Senado y advirtió que los cambios no resolverán los problemas del sistema. El proyecto obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra y ahora será debatido en Diputados.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, rechazó la media sanción que el Senado otorgó al proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental. Advirtió que la iniciativa no responde a los problemas del sistema y que podría agravar una situación compleja, en un contexto que, según sostuvo, está marcado por la falta de inversión y acompañamiento del Gobierno nacional.

El funcionario expresó su postura en la red social X y cuestionó el resultado de la votación.

"Rechazamos la media sanción del Senado a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. No resuelve ninguno de los problemas que atraviesa nuestro sistema de salud y, por el contrario, amenaza con complicar todavía más una realidad que ya es profundamente compleja".

Kreplak cuestionó la falta de recursos para salud mental

El ministro afirmó que las provincias y los equipos de salud deben responder a una demanda creciente ante el repliegue del Estado nacional.

"Tenemos un Gobierno nacional que no implementa las políticas necesarias, no invierte, no acompaña a las provincias y pone obstáculos a quienes todos los días sostenemos la atención. Somos las provincias y los equipos de salud los que nos hacemos cargo de dar respuestas ante una demanda creciente. En lugar de ayudar, nos hacen perder tiempo discutiendo reformas que no solucionan los problemas reales".

Kreplak también destacó que se modificaron artículos incluidos en la propuesta inicial.

"Gracias al trabajo de la militancia, de nuestros senadores y senadoras y de las y los trabajadores de la salud, logramos frenar muchos de los artículos que contenía el proyecto original".

Qué cambios propone la reforma de la Ley de Salud Mental

La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza y respaldada por bloques aliados, obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra en el Senado. Los votos negativos correspondieron a los bloques Justicialista, Independencia y Convicción Federal. Tras incorporar cambios por objeciones de provincias y bancadas dialoguistas, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados.

Uno de los puntos centrales habilita las internaciones involuntarias por decisión de un único médico cuando se constate un riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. La comunicación posterior de la medida quedaría a cargo del ámbito judicial.

Durante el debate, la presidenta de la comisión de Salud, Ivana Arrascatea, de La Libertad Avanza, defendió el cambio con el argumento de la necesidad de "llegar a tiempo" mediante el paso "del riesgo inminente al riesgo grave, mirando la historia completa del paciente".

Críticas de la oposición y debate en Diputados

La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la creación de centros especializados y sostuvo que "no son manicomios". También remarcó que "esta internación involuntaria es excepcionalidad ya que el objetivo es trabajar en la prevención".

Desde la oposición, el radical Maximiliano Abad advirtió sobre "la permanencia indefinida de hospitales monovalentes: los manicomios". En tanto, Guillermo Andrada, de Convicción Federal, señaló que el esquema vigente "fracasó por lo que no hay, recursos que deben ser aplicados a esa ley".

Con el proyecto a la espera de tratamiento en la Cámara baja, Kreplak insistió en que la discusión debe enfocarse en fortalecer la atención.

"La discusión continúa en la Cámara de Diputados. Necesitamos inversión, planificación y políticas públicas que fortalezcan la atención en salud mental, no reformas que agreguen nuevas dificultades. No podemos permitir que avance una modificación que, lejos de resolver los problemas, termine profundizándolos".