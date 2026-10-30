La presentación fue realizada por varias madres, quienes indicaron que habría un video sobre las conductas de tres docentes. Los niños contaron las tremendas situaciones que tuvieron que atravesar, incluso uno de ellos sufrió ataques de pánico.

La Policía de Miguel Riglos inició una investigación preliminar a raíz de una denuncia por supuestos malos tratos hacia niños que concurren a un Centro de Desarrollo Infantil de la localidad.

La denuncia fue realizada por una mujer de 40 años, madre de un niño de 3 años, con el acompañamiento de otras madres, quienes manifestaron haber tomado conocimiento de un supuesto video en el que se observarían hechos de malos tratos por parte de personas encargadas del cuidado de los menores. Sin embargo, la existencia de dicho material no pudo ser confirmada hasta el momento según indicaron fuentes policiales.

En la denuncia también se incorporaron referencias de otras familias, y tomó intervención la Secretaría de Desarrollo Social municipal, junto con el Ministerio Público Fiscal.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y se notificó a las personas involucradas.

Por tratarse de menores de edad, se preservan sus identidades y cualquier otro dato que permita identificarlos.

Encierros, golpes y mordeduras

El Diario dialogó con una de las denunciantes, que describió las terribles situaciones que atravesaron los niños. "Hubo un nene que terminó con un ataque de pánico en el hospital, porque tenía acciones que lo bloqueaban: se quedaba quieto, no reaccionaba", relató la mujer. "Luego se determinó que el nene tenía un trauma muy grande y ordenaron que alguien más lo evaluara. Cuando lo evaluaron, el nene pudo, a su manera, hablar y dijo que las maestras lo envolvían en una alfombra que le pegaban, que lo escupían, es decir, lo humillaban", añadió la denunciante.

Ante esta situación, los papás y mamás de los niños del CDI comenzaron a hablar con sus hijos. "Hay niños muy pequeños, de 1 a 3 años. Hay niños que no hablan, niños que se expresan por gestos, pero todos con lo mismo, diciendo que le pegaban, que los humillaban", describió la vecina.

Uno de los menores contó que "a él y al niño que sufría ataques de pánico, los encerraban oscuras en un cuarto con sábanas en la cabeza porque era un juego de fantasmas y hasta que no lloraran no podían salir. Recién cuando ellos lloraban y sentían miedo se acababa el juego". También manifestó que "a un bebé y a otros niños los encerraban a oscuras, les pegaban, los tiraban del brazo".

Además, también hubo situaciones de agresiones físicas a cargo de las docentes. "Uno de los nenes, un poco más grande, contó que, en una oportunidad, mordió su compañerito porque se estaban peleando por un juguete. Entonces una maestra le muerde el dedo y le ordena a sus compañeritos que también le muerdan los dedos", indicó la madre, muy afectada por la situación. "Todos los testimonios coinciden y las mamás estamos destrozadas, no podemos creer la atrocidad que hicieron estas personas", añadió.

La denunciante también se refirió a la existencia de una filmación sobre estas situaciones. "Hay un supuesto video o videos circulando de lo que ellas hacían, para poder reírse de los chicos, pero parece que lo han borrado". Sin embargo, en la denuncia ante la Comisaría local, se solicita se secuestren los celulares de las docentes acusadas para que la justicia rastree el video.

"Nosotros queríamos que sepan los detalles de este maltrato porque con solo poner que hay un video y que sufrieron maltrato generalizado no alcanza. La gente tiene que saber lo que hacían estas personas con los niños y que estos sucesos vienen de hace dos o tres meses atrás", concluyó la madre de uno de los afectados.