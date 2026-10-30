El máximo tribunal desestimó la queja de Iván Jokanovich, procesado por presunto encubrimiento agravado y detenido en una causa por filtración de información a un expolicía condenado por integrar la banda narco.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por Iván Roberto Jokanovich, exjefe de la delegación rosarina de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), procesado por presunto encubrimiento agravado. La decisión deja firme la medida que revocó su excarcelación y dispuso que permanezca detenido.

El planteo fue desestimado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que la presentación no cumplía con los requisitos establecidos para llegar a la instancia de la Corte.

La causa por presunta filtración de información a Los Monos

Jokanovich fue detenido en mayo de 2024, en el marco de una investigación sobre una organización dedicada a la venta de drogas y vinculada con un colaborador de Ariel “Guille” Cantero, jefe de Los Monos. Según la acusación, la banda operaba en Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, San Lorenzo y Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe.

Los investigadores sostienen que el exagente habría filtrado datos a Juan José Raffo, un expolicía exonerado y condenado en 2018 como integrante de Los Monos. De acuerdo con la causa, Raffo retransmitía la información a la organización. La acusación también señala que ambos mantenían conversaciones y tenían negocios en común, entre ellos el alquiler de un inmueble.

El recorrido judicial del exagente de inteligencia

Luego de la detención, el entonces juez federal Marcelo Bailaque le concedió la libertad y, un mes después, lo procesó sin prisión preventiva. La fiscalía apeló esa decisión y la Cámara Federal de Rosario revocó la excarcelación, con los votos de los jueces Silvina Andalaf Casiello y Aníbal Pineda.

Una semana más tarde, la defensa recusó a los magistrados para que dejaran de intervenir en el expediente. El juez Fernando Lorenzo Barbará rechazó el planteo contra sus colegas. La defensa apeló, pero la Cámara Federal de Casación Penal también desestimó el recurso, antes de que Jokanovich intentara llevar el caso ante la Corte Suprema.

La trayectoria de Jokanovich y su polígono de tiro

Jokanovich, de 54 años, es abogado y litigaba en causas por accidentes de tránsito; su especialidad es la de registraciones públicas. En 2015 pasó de estar al frente de la oficina rosarina del Registro Nacional de Armas (RENAR) a la SIDE. Su identidad permaneció resguardada durante años por la Ley Federal de Inteligencia.

También es propietario de un campo en Arroyo Seco, heredado de su familia, donde instaló un polígono de tiro al que solían concurrir comisarios de la región y que es utilizado por personal de fuerzas de seguridad. En 2025, antes de quedar detenido, afirmó: “Mi vida ahora está en peligro”. En su estudio jurídico trabajan sus dos hijos; su esposa también es abogada y ejerce por su cuenta.