La Cámara de Diputados analiza una iniciativa de Agustina Propato para distinguir El Tecnato del Fin del Mundo. Diario de las crisis concéntricas, un ensayo sobre el poder tecnológico, la democracia y la soberanía.

La Cámara de Diputados analiza un proyecto para declarar de interés legislativo el libro El Tecnato del Fin del Mundo. Diario de las crisis concéntricas, del periodista Nicolás Lantos. La iniciativa fue presentada por la diputada de Unión por la Patria Agustina Propato.

La legisladora destacó la obra como "un valioso aporte al debate público sobre las transformaciones del poder económico y tecnológico y sus efectos sobre la democracia".

Un ensayo sobre las crisis y el nuevo orden global

Publicado en formato de diario, el ensayo-crónica recorre acontecimientos ocurridos entre diciembre de 2025 y junio de 2026. Según el planteo del libro, durante ese semestre se acumularon hechos que ponen en jaque el sistema político y económico vigente y abren paso a un nuevo orden global, en el que se diluye la soberanía de las naciones.

Lantos propone analizar esos sucesos de manera interconectada. La obra pone el foco en la alianza estratégica entre los tecnócratas de Silicon Valley y los centros de poder político, en un escenario atravesado por el avance de la tecnología en la vida cotidiana, el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, la carrera por nuevas formas de energía y la competencia por las infraestructuras críticas.

El impacto en la Argentina y América Latina

El proyecto de Propato sostiene que el libro aborda las consecuencias de estas dinámicas en el hemisferio sur y en los bienes naturales de la región. En ese sentido, considera que la obra brinda elementos para debatir el lugar de la Argentina y América Latina frente a los cambios en el poder global.

Un valioso aporte al debate público sobre las transformaciones del poder económico y tecnológico, sus efectos sobre la democracia y los desafíos que plantean para la soberanía argentina y latinoamericana.

La iniciativa afirma que el libro ofrece "herramientas indispensables para pensar el rol de la Argentina y de América Latina frente a la consolidación de nuevos paradigmas de poder global". También plantea la importancia de defender la justicia social, la democracia y la soberanía nacional.