César Oscar Lencina presentó su renuncia indeclinable, efectiva desde el 29 de octubre de 2026. Alegó dificultades para cumplir sus funciones, falta de apoyo institucional y situaciones de destrato hacia el personal.

El subsecretario de Ciencia y Tecnología, César Oscar Lencina, presentó su renuncia indeclinable, con efecto a partir del 29 de octubre de 2026. En la carta, el funcionario mencionó "las dificultades persistentes" para ejercer sus tareas por la "falta de una comunicación eficiente y soporte institucional".

Lencina también cuestionó "situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo". El comodoro de la Fuerza Aérea sostuvo que esas conductas "no condicen en absoluto" con su forma de conducir organizaciones ni con su trayectoria en el liderazgo de equipos.

Los motivos de la renuncia de César Oscar Lencina

En el cierre de su dimisión, el funcionario afirmó que optaba por dar "un paso al costado" ante la imposibilidad material de sostener la labor cotidiana. La nota fue dirigida a la titular del área, Adriana Baravalle, con copia al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Lencina había sido nombrado subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación en septiembre, mediante el decreto 1056/2026. Su designación, como militar en actividad, se inscribió en una serie de nombramientos de integrantes de las Fuerzas Armadas en áreas que anteriormente eran ocupadas por civiles.

La trayectoria del subsecretario en la Fuerza Aérea

El decreto dispuso adecuar la situación de revista de Lencina de acuerdo con el artículo 38 de la Ley para el Personal Militar 19.101. Antes de asumir en el área de Ciencia y Tecnología, desarrolló funciones en Investigación y Desarrollo (I+D) dentro de la Fuerza Aérea.

Lencina es licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales por el Instituto Universitario Aeronáutico y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador. En su carrera también estuvo al frente de la Base Aérea Militar de Mar del Plata y de la Base Antártica Marambio.