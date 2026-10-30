La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social todavía no habilitó el tratamiento de los proyectos para actualizar el Estatuto del Periodista. El pedido de debate necesita nueve firmas y, hasta ahora, reúne seis.

La falta de tratamiento del nuevo Estatuto del Periodista en el Senado puso en el centro de la discusión a Carmen Álvarez Rivero, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Sindicatos de prensa de todo el país reclaman que el cuerpo analice los proyectos para actualizar o prorrogar la Ley 12.908.

La derogación del estatuto fue establecida por la reforma laboral y comenzará a regir el 1 de enero de 2027. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) advirtieron que la inacción legislativa podría generar un vacío legal y dejar a los trabajadores más expuestos a presiones.

El reclamo por el Estatuto del Periodista en el Senado

Los sindicatos presentaron una solicitud formal dirigida a Álvarez Rivero y a los integrantes de la comisión para que se inicie el debate. Según plantearon desde SiPreBA, la falta de una nueva regulación podría “terminar exponiendo al periodismo en una situación de vulnerabilidad mayor a las presiones políticas, económicas y judiciales”.

En medio de las protestas, la senadora respondió en redes sociales a un posteo de la periodista Guadalupe Toral. Sin referirse directamente a la falta de tratamiento legislativo, escribió: “La precarización del periodismo es una realidad desde el 2001, por lo menos. ¡Vamos la igualdad ante la ley! Es la garantía constitucional”.

Qué firmas faltan para destrabar el debate

Para que la Comisión de Trabajo esté obligada a reunirse se necesitan nueve firmas de sus 17 integrantes. Hasta el momento, el pedido cuenta con seis: Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Jorge Milton Capitanich, María Teresa Margarita González, Marcelo Néstor Lewandowski y Flavia Gabriela Royon.

Aún no firmaron María Carolina Moises, Eduardo Alejandro Vischi, Rodolfo Alejandro Suárez, Silvana Lorena Schneider, María Victoria Huala, Sonia Elizabeth Rojas Decut, José María Carambia, Carmen Álvarez Rivero, Joaquín Alberto Benegas Lynch, Juan Cruz Godoy y Bruno Antonio Olivera Lucero. Con el respaldo de tres de esos senadores se alcanzaría el número necesario para activar el tratamiento.

Las polémicas declaraciones de Carmen Álvarez Rivero

La senadora también recibió críticas por sus expresiones sobre la atención de niños de distintas provincias en el Hospital Garrahan. Durante un debate en comisión, en agosto de 2025, afirmó: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”. Sus dichos generaron una ola de repudio en redes sociales.

Además, Álvarez Rivero ha cuestionado a las universidades públicas y su financiamiento. Su posición sobre el Estatuto del Periodista y sus declaraciones sobre el acceso al Garrahan forman parte de las controversias que rodean a la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.