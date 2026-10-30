El exjefe de Gabinete sostuvo que el Presidente debería reconocer el resultado electoral en Brasil y expresó su deseo de que se recompongan los vínculos bilaterales. También se refirió al paso de Jair Bolsonaro por la Argentina rumbo a Estados Unidos.

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos se distanció de la decisión del presidente Javier Milei de no saludar ni reconocer la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de Brasil. "En mi caso, lo hubiera saludado a Lula en función del resultado electoral, más allá de las discusiones que puede haber. Yo lo hubiera saludado", afirmó.

Francos consideró que la falta de reconocimiento se inscribe en "una actitud" de Milei y en el deterioro de la relación diplomática entre ambos gobiernos. "Fue una decisión política de él, capaz lo hace estos días", agregó.

Francos pidió reconocer el resultado electoral en Brasil

El exfuncionario señaló que Milei y Lula "no se tienen aprecio personal" y mantienen "diferencias ideológicas que las manifiestan". También contrastó sus estilos: "Lula es más diplomático en su manera de expresarse, le respondió el saludo a Macri. Y Milei es mucho más sincero y directo al expresar esos rechazos que siente", planteó.

Sin embargo, Francos cuestionó que esas diferencias impidan reconocer el resultado de las urnas y las instituciones brasileñas. "Ahora, yo no creo que eso sea óbice para que se reconozca el resultado electoral y las instituciones de Brasil", sostuvo.

"Brasil es un país hermano, es nuestro principal socio comercial. Ojalá se restablezcan rápidamente las relaciones, que están un poco perjudicadas por estas situaciones. Los países y los Estados están por encima".

Qué dijo Francos sobre el paso de Bolsonaro por la Argentina

El exjefe de Gabinete también habló sobre el viaje de Jair Bolsonaro a Estados Unidos. El excandidato brasileño pasó por Misiones antes de abordar un avión privado junto a su familia, según el relato de la nota.

"Lo único que sé es que Bolsonaro pasó por Argentina para embarcar rumbo a Estados Unidos vía Ecuador y que eso lo hizo porque no tenía ningún impedimento legal para hacerlo", expresó Francos. Añadió que, para que el dirigente fuera detenido, debían existir alertas rojas de Interpol: "Tiene que haber alguna comunicación, no se puede guiar por los medios".

La investigación judicial por el viaje de Bolsonaro

Un día después del balotaje, la Justicia brasileña había ordenado a Bolsonaro entregar su pasaporte a la Policía y le había prohibido salir del país, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas. A pesar de esa medida, el excandidato salió de Brasil e ingresó a la Argentina sin inconvenientes en los controles migratorios.

Funcionarios y dirigentes del Gobierno de Milei, entre ellos el asesor presidencial Santiago Caputo, defendieron su participación en el viaje. En paralelo, la Justicia federal dispuso las primeras medidas de prueba para analizar informes y registros de organismos públicos, en una causa que investiga un presunto encubrimiento agravado que involucra a Milei y a otros integrantes de su Gabinete.