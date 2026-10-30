El gobernador de La Rioja planteó reactivar la obra pública, financiar a las pymes y avanzar hacia un modelo industrial. También cuestionó a Javier Milei y pidió que la oposición defina un programa de gobierno antes de las elecciones de 2027.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, propuso construir un programa de gobierno para 2027 y reclamó medidas de emergencia para reactivar la producción. Durante una charla debate titulada Desafíos para la Argentina que viene, en la que compartió escenario con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, cuestionó al presidente Javier Milei por, según afirmó, ser "el único presidente que no puso un solo ladrillo".

Quintela sostuvo que la oposición debe anticipar las medidas que aplicaría si vuelve al gobierno, en lugar de limitarse a cuestionar las políticas del oficialismo. "Tenemos que garantizar que al 10 de diciembre del 2027 haya un cambio de gobierno", expresó, y advirtió que la sociedad demandará respuestas rápidas.

Obra pública, empleo y créditos para las pymes

Entre sus principales propuestas, el mandatario riojano planteó recuperar la obra pública como herramienta para generar empleo y convocó a provincias y municipios a participar de un proyecto nacional que permita incorporar trabajadores rápidamente. "Es importante que podamos tener un plan de emergencia en materia de obra pública", afirmó.

También reclamó líneas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, a las que definió como "generadoras de trabajo por excelencia". Según explicó, el objetivo es que las pymes "puedan volver a abrir sus persianas y recuperar su capacidad productiva". Además, pidió recuperar los ingresos de los sectores más afectados y avanzar hacia un modelo de desarrollo industrial.

Quintela defendió la industrialización y los recursos naturales

El gobernador sostuvo que el país cuenta con recursos para impulsar la producción y cuestionó la dependencia de la exportación de materias primas. "Somos un país en el que tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos carbón. Tenemos oro, tenemos plata, tenemos cobre, tenemos todo para hacerlo", enumeró. Y agregó: "Quieren que sigamos siendo un país primarizado, y nosotros tenemos que ser un país industrial".

Quintela defendió la decisión de La Rioja de no adherir al régimen de incentivos para grandes inversiones. Explicó que la provincia busca evitar un modelo extractivista que no garantice beneficios suficientes para el país. Al mismo tiempo, indicó que La Rioja tiene 26 proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo, incluidas iniciativas de prospección y exploración, y reclamó un papel activo del Estado en el manejo de los recursos naturales.

Deuda, Lula y el desafío electoral del peronismo

Durante la charla, el mandatario también cuestionó el endeudamiento argentino y vinculó la recuperación económica con la mejora de las condiciones de vida. "Los muertos no pagan deuda; tenemos que tener un país vivo, vigoroso, de pie", afirmó.

En el plano político, Quintela llamó a reconstruir la confianza social y mencionó como referencia a Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó la reelección en Brasil tras revertir en el balotaje el resultado de la primera vuelta. "Demostró que se puede vencer la mentira, el odio", sostuvo.

Por último, instó al peronismo a construir una alternativa que recupere la cercanía con la sociedad, con dirigentes de trayectoria y un programa que traduzca sus propuestas en medidas concretas. "La política necesita dirigentes comprometidos, dirigentes que tengan una historia, una trayectoria, un compromiso demostrado. Tenemos que transmitir hacia los compañeros, compañeras, con un abrazo, con un beso, decir que levantemos los brazos, que vamos a salir adelante", concluyó.