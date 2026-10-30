El promedio de cinco estudios ubica la desaprobación general de la gestión en 58,8%, pero entre las personas de menores ingresos trepa a 67,3%. La dificultad para llegar a fin de mes también aparece en los relevamientos.

La desaprobación a Javier Milei crece entre las personas de menores ingresos y profundiza la brecha social en la evaluación del Gobierno. El promedio de cinco encuestas periódicas sitúa el rechazo general en 58,8%, mientras que entre los sectores más pobres alcanza el 67,3%.

Los datos muestran que más de dos tercios de las personas de clase baja y media baja reprueban la gestión libertaria. La diferencia de opinión entre los segmentos de menores y mayores ingresos supera incluso la brecha registrada entre mujeres y varones.

El rechazo a Milei y las dificultades para llegar a fin de mes

La situación económica también se refleja en la capacidad de los hogares para cubrir sus gastos durante el mes. Según el último informe de Zentrix, el 65,3% de la población llega a pagar sus consumos solo hasta el día 20. Ante ese dato, Milei reaccionó: “Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”

Un relevamiento del Banco Provincia indicó que el 57% de los empleados privados que cobran sus salarios en esa entidad se queda sin saldo el día 20. Dentro de ese grupo, el 36% agota el dinero disponible en su cuenta el día 10. A esos indicadores se suma una morosidad récord en las deudas familiares, que llega al 12,9%.

La brecha social en las encuestas sobre la gestión de Milei

En el estudio de Zentrix, la desaprobación general del Presidente es del 56,8%, pero llega al 72,9% entre quienes se consideran de clase baja. En contraste, el rechazo es del 25,2% entre las personas que se autoperciben de clase alta.

“Es evidente que el malestar económico es el que hace que aumente la desaprobación, más allá de cualquier componente ideológico vinculado a la clase. La gente que está pasando por una mala situación económica le está asignando las responsabilidades al gobierno, cosa que no pasaba hace un año o un año y medio”, señaló Claudio Montiel, director de Zentrix.

El relevamiento de Atlas Intel registró una desaprobación general del 57,2%. La cifra asciende al 68,7% entre las personas con ingresos familiares de entre 630.000 y 1 millón de pesos, el segundo de los seis segmentos de ingresos que distingue la consultora. El rechazo también supera el promedio en los segmentos primero y tercero. Solo en el segmento de mayores ingresos, con más de 3 millones de pesos por familia, Milei obtiene más aceptación que rechazo.

El cambio en el respaldo según clase, educación y género

La evolución de la Encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés muestra que la diferencia social no siempre fue igual. Con una aprobación general del 36%, el respaldo al Presidente entre las personas de clase baja es del 30%, frente al 41% en el segmento ABC1. Al comienzo del Gobierno, la aprobación entre los sectores más ricos era similar a la actual, pero superaba el 50% entre los más pobres. El estudio señala que hoy la brecha por clase es mayor que la de género.

El nivel educativo también marca diferencias, de acuerdo con un estudio de Trespuntozero, consultora dirigida por Shila Vilker. La desaprobación alcanza el 69,2% entre quienes tienen educación primaria y el 52,7% entre quienes cuentan con estudios universitarios: una distancia de 16,5 puntos porcentuales. La brecha por género es menor: el rechazo llega al 64,7% entre las mujeres y al 58,4% entre los hombres.

Por su parte, Management & Fit también registró mayor desaprobación en los sectores de menores ingresos. En esa medición, el rechazo a Milei alcanza el 58,8% en la clase baja, siete décimas por encima del promedio general, que es del 58,1%.