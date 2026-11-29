Priscila Romero, de 23 años, falleció en una comisaría del Barrio 21-24 tras ser detenida por una infracción a la Ley de Drogas. La Fiscalía investiga las causas de la muerte y Asuntos Internos inició actuaciones; la familia denuncia que fue asesinada.

Priscila Romero, de 23 años, murió el sábado por la mañana mientras estaba detenida en la comisaría de la División Policía de Pacificación Barrial del Barrio 21-24, en Barracas. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40 investiga las causas de la muerte.

Según la Policía de la Ciudad, la joven se habría descompensado minutos después de su detención. La familia rechazó esa versión y sostiene que Romero fue asesinada.

Qué se sabe sobre la muerte de Priscila Romero

La joven había sido detenida por una infracción a la Ley de Drogas. De acuerdo con la Policía de la Ciudad, llevaba “90 envoltorios de pasta base”. La fuerza afirmó que, una vez en la comisaría, manifestó sentirse mal y que solicitaron una ambulancia del SAME con prioridad.

Mientras la ambulancia se dirigía al lugar, un médico del SAME asistió al personal policial mediante una videollamada. En ese momento, Romero había dejado de responder a los estímulos y no presentaba signos vitales, mientras los agentes realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar. Al llegar, el equipo médico constató su muerte.

Investigación judicial y protesta en Barracas

La Fiscalía inició una causa por “averiguación de causales de muerte” y dio intervención a la Policía Federal. A la espera de los resultados de la autopsia, también se abrieron actuaciones administrativas en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad.

La familia convocó a una protesta el sábado por la tarde frente a la comisaría para denunciar que Romero fue asesinada. La manifestación derivó en enfrentamientos entre vecinos de Villa Zavaleta y agentes de seguridad, registrados en videos difundidos en redes sociales.

El reclamo de la familia de la joven detenida

Una tía de Priscila afirmó que su sobrina fue detenida a las 6.30 y que, según la Policía, murió a las 7.40. También cuestionó el momento en que la familia recibió la noticia: “a las dos de la tarde llaman a la madre para avisarle”.