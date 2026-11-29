Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

La jueza rechazó el pedido de apartamiento presentado por el trader investigado y seguirá en la Sala II junto a Slokar y Yacobucci. En paralelo, Yacobucci impugnó la recusación solicitada por las querellas.

La jueza Ángela Ledesma rechazó la recusación presentada por el trader Mauricio Novelli, uno de los investigados en la causa por la presunta estafa con la criptomoneda LIBRA. La magistrada continuará en la Sala II junto a Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, una decisión que genera preocupación en el Gobierno.

Novelli pidió apartar a Ledesma por su supuesta vinculación institucional con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), donde integró el Comité Consultivo, y con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Sin embargo, en el expediente no consta que esas entidades participen de la causa como amigas del tribunal ni bajo otra modalidad.

Los argumentos de Ledesma y el futuro de su cargo

Al responder el planteo, la jueza sostuvo: "mi vinculación académica con INECIP no supone adhesión personal a las posiciones que esa institución adopte respecto de controversias judiciales particulares".

La defensa de Novelli había solicitado la recusación después de que Ledesma y Slokar votaran a favor de habilitar a los querellantes que habían sido excluidos por el fiscal Eduardo Taiano. Además, fuentes legislativas señalaron que Juan Bautista Mahiques habría hecho llegar a la camarista un mensaje: el Gobierno no impulsaría la prórroga de su pliego si pretende continuar como jueza el año próximo, cuando cumpla 75 años.

Al cierre de la información, Ledesma todavía no había iniciado formalmente ante el Poder Ejecutivo el trámite para solicitar la continuidad en el cargo.

Yacobucci impugnó el pedido de las querellas

También se conoció la respuesta de Guillermo Yacobucci al pedido de apartamiento formulado por las querellas. El planteo fue presentado por los acusadores en una maniobra que quedó en espejo con la recusación impulsada por Novelli, uno de los principales sospechosos en la investigación.

Las querellas fundamentaron su solicitud en la trayectoria de Ignacio Yacobucci, hijo del camarista. Primero fue designado al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF) por el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y luego pasó a trabajar en el Ministerio de Justicia como asesor de Mahiques.

El magistrado consideró que esos argumentos no justificaban su apartamiento. Según fuentes judiciales, sostuvo que "La designación de su hijo para el ejercicio de una función pública no autoriza a establecer una relación de condicionamiento sobre sus decisiones, al tiempo que destacó que su nombramiento en el ministerio respondió a cuestiones de idoneidad en la materia y no a un intento por condicionarlo".

El paso de Ignacio Yacobucci por la UIF

Ignacio Yacobucci llegó a la titularidad de la UIF durante los primeros días del gobierno de Javier Milei, por decisión del entonces ministro Mariano Cúneo Libarona. El 16 de enero de 2025 fue desplazado del organismo por "gastos excesivos".

En la actualidad, trabaja en la Unidad Ministro del Ministerio de Justicia. Allí se desempeña como coordinador del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.