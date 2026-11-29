Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

Adrián Pérez y las niñas, de 8, 5 y 4 años, estaban desaparecidos desde el viernes. El examen forense determinó que murieron por un paro cardiorrespiratorio asociado a insolación y deshidratación aguda.

Un hombre y sus tres hijas, de 8, 5 y 4 años, fueron encontrados muertos en una zona rural del norte de Salta, después de permanecer desaparecidos desde el viernes. El examen forense estableció que las víctimas fallecieron por un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.

El hombre fue identificado como Adrián Pérez. La familia había salido en moto desde María Cristina, en Formosa, rumbo a Alto de la Sierra, en el departamento salteño de Rivadavia, donde vivía.

Cómo fue el operativo de búsqueda en el norte de Salta

La pareja de Pérez perdió contacto con ellos el viernes por la tarde y denunció su desaparición. Se inició un rastrillaje, pero las tareas se interrumpieron durante la noche debido a las dificultades del terreno y la escasa visibilidad.

El operativo se reanudó el sábado por la mañana. Los equipos encontraron a los integrantes de la familia en distintos puntos de una zona de monte cercana a un camino secundario.

El examen cadavérico, realizado por el médico legal de la Policía, confirmó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio por insolación y deshidratación aguda. La investigación quedó a cargo del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal.

Las hipótesis sobre el recorrido de la familia

Una de las hipótesis indica que Pérez habría tomado un camino alternativo para llegar a destino, más corto, pero arenoso y poco transitado. La moto habría sufrido un desperfecto y el hombre habría avanzado cerca de un kilómetro empujándola, mientras sus hijas viajaban en el asiento.

En medio de temperaturas que habrían llegado a los 45 grados y sin agua suficiente, habría intentado hidratar a las niñas con plantas de la zona. Según esa reconstrucción, después las dejó bajo una sombra y emprendió el regreso a María Cristina para buscar ayuda. Pérez murió en el camino y las niñas habrían intentado seguirlo, pero fallecieron tras recorrer distintas distancias.

Otra hipótesis plantea que la moto pudo haber volcado y que los cuatro sobrevivieron al accidente, aunque el recipiente en el que llevaban agua se habría roto.

El último adiós a Adrián Pérez y sus hijas

La localidad salteña despidió a la familia el domingo. La comuna de Santa Victoria Este colaboró con el sepelio y familiares, vecinos y autoridades acompañaron el traslado de los restos.

Estaba previsto que Pérez fuera sepultado en Alto de la Sierra, mientras que los restos de sus hijas serían trasladados a María Cristina, en Formosa.