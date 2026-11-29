Los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás Gazali definirán si condenan a Néstor Pavón como partícipe del crimen cometido en Gualeguay en 2017. El segundo juicio reunió testimonios, pericias e indicios que habían motivado la revisión de la primera sentencia.

El segundo juicio por el femicidio de Micaela García llega a su instancia final. Este lunes a las 9.30, los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás Gazali darán a conocer el veredicto y resolverán si condenan a Néstor Pavón, acusado de participar en el crimen de la joven estudiante de profesorado de Educación Física, ocurrido el 1 de abril de 2017 en Gualeguay.

En su declaración, el padre de la víctima, Néstor Yuyo García, sostuvo: “Busquen y no van a encontrar en mi familia ninguna palabra de odio, ninguna palabra que no corresponda, solo pedido de justicia. Nosotros estamos convencidos de que Pavón participó de la violación y el femicidio de Mica, no es un capricho nuestro...”

El primer juicio y la revisión de la condena a Pavón

En el primer debate, realizado cinco meses después del crimen, Pavón llegó acusado como coautor del homicidio agravado junto con Sebastián Wagner. Sin embargo, fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento. Wagner recibió prisión perpetua.

En 2019, la Sala I de la Cámara de Casación de Paraná y, posteriormente, la Corte Suprema de la Nación ordenaron realizar un nuevo juicio. La decisión hizo hincapié en el conjunto de indicios reunidos en la causa y en la falta de perspectiva de género durante el proceso anterior.

El caso también quedó atravesado por la decisión del entonces juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi. El 1 de julio de 2016, pese a informes que desaconsejaban la medida, le concedió la libertad condicional a Wagner, quien cumplía condena por dos violaciones. Tras salir de prisión, se instaló en Gualeguay y trabajó para Pavón en un lavadero de camiones.

El testimonio de Wagner y las acusaciones contra Pavón

En los dos juicios, Wagner señaló a Pavón como partícipe del crimen. En el segundo debate, que comenzó el 29 de octubre, afirmó: “Vengo porque me lo pidieron los papás de Micaela que los ayude... para pedirle perdón a los padres de Micaela, a la madre de Micaela y a todas las madres y padres que hayan perdido una hija.”

Sobre el secuestro y el asesinato, agregó: “Yo no digo que no fui yo, este es mi caso, yo sí tuve que ver con esto... ¿Qué soy, Hulk? La sacamos entre los dos.” También relató: “Paró el auto así y me dice 'Agárrala'. Y salí y la casé y no la podía, me revolvía para todos lados... y se bajó él y me ayudó”. Según su testimonio, interceptaron a Micaela cuando volvía caminando a su casa después de salir del boliche King.

Al preguntarle si alguien había abusado de la joven esa noche, Wagner respondió: “Sí, él sí”. Durante la audiencia también expresó: “Todo tiene un porqué, pero me la va a pagar, me la va a pagar cuando en este mundo o en el otro, me la va a pagar... me gustaría mirarlo a la cara ahora y tenerlo de frente. ¿Por qué no me mata él?” Además, acusó a Pavón de “mandarlo” a matar en distintas ocasiones dentro de la cárcel.

Indicios, pericias y testimonios en el juicio

El testimonio de Wagner fue considerado una de las pruebas centrales del debate. En esta segunda declaración, el condenado afirmó que pretendía pedir perdón a la familia de Micaela. Su sentencia por el femicidio quedó firme en todas las instancias y, según se expuso durante el juicio, una condena a Pavón no podía reportarle un beneficio procesal.

La acusación también se apoyó en distintos indicios sobre la conducta de Pavón después del crimen: le habría dado dinero a Wagner, conseguido un camionero para ayudarlo a escapar, ocultado y lavado el Renault 18 utilizado en el hecho y contactado a su familia en Moreno para que lo escondiera. Durante el debate quedó planteada la pregunta sobre qué interés tenía en encubrirlo, algo que Pavón no habría podido explicar.

La vecina Nancy Zárate declaró que escuchó de madrugada los gritos desesperados de Micaela y afirmó que “no era una sola persona la que la quería alzar, eran varias”. Otro testigo contó que Wagner llegó a su casa a la mañana siguiente ebrio, drogado y lleno de barro. Según su relato, justificó su estado diciendo que “había estado con otro” o con “un loco”. También señaló una huella de una mano “grande, con barro” en la luneta del vehículo.

Las pericias y reconstrucciones indicaron que resultaba “imposible” que una sola persona inmovilizara a Micaela, una atleta de 1,65 metros y 60 kilos que intentó resistirse. También se consideró inverosímil que alguien condujera un auto manual por calles oscuras, a velocidad constante y sin desviarse, mientras nadie sujetaba a la joven.

La evidencia genética y la coartada de Pavón

El biólogo Mario Bordi y el genetista Gustavo Martínez confirmaron que se halló un cabello de Micaela, arrancado con bulbo, dentro de la aspiradora utilizada para limpiar el Renault 18 de Wagner. Además, se acreditó que esa noche Wagner envió un mensaje de WhatsApp a una mujer para pedirle el teléfono de una amiga, porque Pavón “quería salir con una mujer”.

Una vecina dijo haber visto pasar el Renault 18 Break a gran velocidad por un camino vecinal próximo al lugar del crimen y aseguró que distinguió dos sombras en la parte delantera del vehículo. Por su parte, Pavón sostuvo que había ido a dormir a su casa a las 4.10, después de llevar a su hijo. Sin embargo, los registros telefónicos mostraron que su celular recién tuvo actividad a las 9.27, cuando un cliente llamó porque el lavadero seguía cerrado.

La esposa y el hijo de Pavón, que entonces tenía 11 años, respaldaron su coartada y afirmaron que había regresado a ese horario, antes de que Micaela fuera capturada. Ambos dijeron que se había ido “rápido a abrir” porque “Wagner no lo hizo”, aunque sus relatos presentaron contradicciones.

El caso Micaela García y la Ley Micaela

El femicidio de la joven, ocurrido en Gualeguay, Entre Ríos, en 2017, también dio nombre a la Ley Micaela, que establece capacitaciones para empleados públicos. Como parte de esa formación, el canal de la Cámara de Diputados difundió un corto de 15 minutos sobre la vida de Micaela, que tenía 21 años cuando fue asesinada.