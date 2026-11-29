Damián Alberto Bongiovanni fue imputado por el crimen de Florencia Ferreyra, de 92 años, ocurrido en el barrio 432 Viviendas. La Justicia dispuso que permanezca detenido durante un año mientras avanza la investigación.

Damián Alberto Bongiovanni, de 35 años, quedó en prisión preventiva por el femicidio de su abuela Florencia Ferreyra, de 92, en un departamento del barrio 432 Viviendas de Cipolletti, Río Negro. La fiscalía lo acusó de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido para asegurar el robo y por femicidio.

El juez de Garantías Juan Pedro Puntel hizo lugar al pedido de prisión preventiva presentado por la fiscal del caso, Eugenia Vallejos, su adjunta Yésica Montenegro y el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna. El nieto fue el único de las cuatro personas detenidas tras los primeros procedimientos que quedó formalmente imputado.

La acusación por el crimen de Florencia Ferreyra

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el ataque ocurrió entre las 22 del viernes 20 y las 4 del sábado 21 de noviembre. Ferreyra vivía en el departamento junto a su hijo y su nieto. Los investigadores sostienen que Bongiovanni habría aprovechado que su padre estaba de viaje y la movilidad reducida de su abuela para entrar a su habitación con la intención de robarle.

La acusación indica que la mujer intentó defenderse y le provocó rasguños al agresor. Luego, habría sido golpeada y sofocada, lo que le causó múltiples fracturas y la muerte. La autopsia constató que tenía hematomas severos en el cuerpo.

El robo y las pruebas presentadas por la fiscalía

Tras el crimen, el imputado habría escapado con dinero en efectivo, joyas, un teléfono celular y documentación familiar. Según los fiscales, el móvil habría sido conseguir dinero y objetos de valor para comprar drogas, en el contexto de problemas de consumo de sustancias atribuidos al acusado.

Como respaldo de la imputación, el Ministerio Público Fiscal presentó el informe médico forense, el acta policial, pericias del Gabinete de Criminalística y relevamientos del Cuerpo de Investigación Judicial. También incorporó una decena de testimonios de vecinos y familiares que, según la fiscalía, ubicaron al acusado en la escena.

La prótesis ortopédica y la respuesta judicial

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que Bongiovanni habría utilizado su pierna ortopédica para atacar a su abuela. El hombre sufrió la amputación de la pierna derecha y la mano izquierda hace 12 años, cuando fue arrollado por un tren detrás del Casino Magic, en Neuquén. Tenía 24 años y quedó atrapado debajo de la formación; además de las amputaciones, sufrió fracturas y otras lesiones que requirieron internación en terapia intensiva.

La defensa oficial, a cargo del abogado Horacio Briges Doyhenard, planteó que la fiscalía no había considerado la condición física del imputado y pidió que le devolvieran la prótesis, secuestrada para la realización de pericias. El juez rechazó ese pedido, pero ordenó que el área de Salud municipal le brinde una prótesis.

Cómo encontraron a la víctima en su departamento

A las 12.15 del sábado 21 de noviembre, un vecino pidió destornilladores para abrir la puerta del departamento porque Ferreyra no respondía. Cuando lograron ingresar, la encontraron muerta junto a su cama. Las primeras pruebas derivaron en allanamientos y en la detención de Bongiovanni y otras tres personas. La prisión preventiva del imputado fue fijada por un año.

Ferreyra era docente jubilada y había sido directora de la Escuela 221. También fue una de las fundadoras del barrio 432, donde vivió la mayor parte de su vida. Al conocerse su muerte, familiares y exalumnos la despidieron en redes sociales y destacaron su labor como educadora, su compromiso y su vínculo con la comunidad.

“Abuelita de mi corazón... Me duele el alma tu partida. Tengo que agradecerte tanto!... Por tu amor con los bisnietos por tus mates y charlas conmigo. Te vamos a extrañar mucho”.

El mensaje fue publicado por Jessica Altabelapis, novia de otro nieto de Ferreyra. En otro posteo, también expresó: “Abuela, todavía no caigo que no estás. Te fuiste y nos dejaste un vacío que no se llena con nada. Te vamos a extrañar en las cosas chiquitas, en tu voz, en tu olor, en tus mates, en tus consejos”.