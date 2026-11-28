Cinco allanamientos en Santa Fe y Misiones permitieron secuestrar armas, municiones y nueve kilos de pólvora. Dos personas fueron detenidas y otras cuatro quedaron bajo investigación por presunta tenencia y portación de armas de guerra y explosivos con fines de comercialización.

Un control de rutina en la ruta nacional 9 permitió detectar un envío de municiones sin la documentación correspondiente y abrió una investigación sobre una presunta red dedicada a distribuir armas y explosivos de manera clandestina. Según la pesquisa, la organización utilizaba empresas de transporte y encomiendas para despachar el material a distintos puntos del país.

El caso derivó en cinco allanamientos en Santa Fe y Misiones, el secuestro de un arsenal con más de 6.000 municiones y nueve kilos de pólvora, y la detención de dos personas. En total, hay seis argentinos mayores de edad investigados.

La investigación comenzó con un envío de municiones en la ruta 9

La causa se inició en agosto, cuando efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron un camión de gran porte que circulaba por la ruta nacional 9. El vehículo pertenecía a una empresa de transporte y paquetería. Al inspeccionar los bultos con un escáner, los agentes encontraron municiones de distintos calibres que eran trasladadas sin los permisos requeridos.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quedó a cargo de la causa y dispuso la intervención del Departamento Armas y Explosivos de la Policía Federal Argentina. Los investigadores reconstruyeron el recorrido de los envíos mediante tareas de campo, análisis de información y ciberpatrullaje.

Allanamientos en cuatro armerías de Rosario y una propiedad en Misiones

Las pesquisas condujeron hasta cuatro armerías de Rosario, donde se sospecha que se despachaban armas y municiones hacia diferentes destinos del país mediante empresas de transporte, para evitar el traslado directo del material. Los procedimientos se realizaron en locales ubicados en las calles Italia, Almafuerte, Amado Aufranc y Viamonte.

En paralelo, los efectivos llegaron a una propiedad del departamento misionero de Montecarlo. Allí se presentaban habitualmente un hombre y una mujer que, de acuerdo con la investigación, estarían vinculados con el almacenamiento irregular de armas de fuego. En los comercios de Rosario, sus propietarios fueron notificados de que estaban involucrados en la causa. Inspectores del Registro Nacional de Armas participaron de las verificaciones y uno de los establecimientos fue clausurado.

El arsenal secuestrado y las armas que no fueron halladas

Durante los operativos se incautaron siete escopetas de distintos calibres, tres carabinas, un fusil de repetición calibre.223 y una pistola semiautomática calibre.40. También secuestraron más de 6.000 municiones, nueve kilos de pólvora, dos teléfonos celulares y documentación que será analizada.

El allanamiento en Misiones sumó otro elemento a la causa: los investigadores constataron que faltaban 17 armas particulares registradas a nombre de la pareja. Ambos afirmaron que las habían dejado en guarda en una armería de Resistencia, Chaco, pero las averiguaciones de la División Unidad Operativa Federal de esa ciudad determinaron que allí no había sido depositada ninguna.

Dos detenidos y seis personas bajo investigación

Tras conocer esa inconsistencia, el juzgado ordenó la detención de la pareja. En los procedimientos en Misiones también participaron integrantes de la División Triple Frontera y de la DUOF Resistencia de la Policía Federal.

Los seis investigados quedaron a disposición del juez González Charvay. Se los acusa de presunta tenencia y portación de armas de guerra y explosivos con fines de comercialización. Ahora, el análisis de los teléfonos y la documentación secuestrada buscará determinar cómo se organizaban los despachos, quiénes intervenían y cuál era el destino final del armamento.