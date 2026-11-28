La Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos del DNU 70/23 que eliminaron el control estatal sobre las cuotas de medicina prepaga. El fallo se originó en el reclamo de una afiliada de Swiss Medical y puede incidir en otros 300 casos.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habilitaron a las empresas de medicina prepaga a fijar aumentos en sus cuotas sin autorización del Gobierno. La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

En un fallo de ocho páginas, los magistrados consideraron que el decreto no justificó la urgencia necesaria para modificar la Ley 26.682, que regula el sistema de medicina prepaga. El pronunciamiento no implica una definición sobre el resto del DNU.

Qué cuestionó la Corte sobre el DNU y las prepagas

El máximo tribunal sostuvo que los fundamentos del decreto no explicaron de manera suficiente por qué era necesario eliminar las facultades de control estatal sobre los valores de los planes de salud. En ese sentido, señaló que el Poder Ejecutivo invocó una crisis del sistema y la necesidad de aumentar la competitividad mediante la liberación de precios.

"Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley", expresaron los jueces.

Además, el fallo afirmó que no se acreditó un vínculo concreto entre la emergencia económica y social mencionada por el Gobierno y la supresión de las atribuciones de la autoridad de aplicación. Según la Corte, tampoco se explicó por qué esa eliminación resultaba necesaria y urgente para enfrentar la situación invocada.

El reclamo de una afiliada de Swiss Medical

El caso llegó al máximo tribunal por una demanda de María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical. La afiliada cuestionó un aumento del 110 por ciento en el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. De haberse aplicado la Resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido del 6,26 por ciento.

En primera instancia, la demandante obtuvo una decisión desfavorable. Luego apeló ante la Cámara Federal de La Plata, que revocó ese fallo, declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y ordenó a la empresa ajustar los aumentos al IPC. También dispuso que el Estado reasumiera "las funciones que le corresponden".

La sentencia de la Cámara fue apelada por el Estado nacional y por Swiss Medical, y así llegó a la Corte Suprema. Los artículos 267 y 269 del DNU habían derogado el inciso G del artículo 5 y reemplazado el artículo 17 de la Ley 26.682, disposiciones que establecían el control estatal de las cuotas.

El antecedente puede repercutir en otros 300 casos

La decisión se dictó en uno de los cerca de 300 reclamos presentados por usuarios de medicina prepaga desde diciembre de 2023 contra los efectos de esos artículos del decreto. Hasta ahora, los planteos que habían llegado a la Corte contra el DNU o algunas de sus disposiciones habían sido promovidos por actores sin legitimación directa para iniciar esas demandas.

El fallo puede sentar un precedente para los otros afiliados que cuestionaron los aumentos con argumentos similares. La Cámara Federal de La Plata había advertido que la norma dejaba a los usuarios expuestos al fenómeno de la cartelización del mercado de la salud y sostuvo que una modificación de ese alcance debía debatirse en el Congreso, incluso durante sesiones extraordinarias.