Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

En el juicio por la muerte de Gonzalo Ian Naveiro Siquier, de 7 años, el fiscal pidió seis años de prisión y encuadró el hecho como homicidio culposo. La querella reclamó 15 años por homicidio simple con dolo eventual y la defensa solicitó una pena de tres años y seis meses.

El juicio contra Mauro Ezequiel Silva, de 32 años, por la muerte de Gonzalo Ian Naveiro Siquier, de 7, quedó marcado por un cambio en la acusación: tras cuatro audiencias, el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi pidió que lo condenen por homicidio culposo y solicitó seis años de prisión.

Silva llegó detenido al debate, que comenzó el 2 de noviembre. Está en prisión preventiva y había sido imputado por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de cárcel. Además, cumple una condena de ocho años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, por un hecho cometido en San Martín.

El pedido de pena y la reacción de la familia de Gonzalo

La querella, representada por la abogada Adriana Biera, pidió 15 años de prisión para Silva por homicidio simple con dolo eventual. La defensa reconoció la participación del acusado y reclamó la pena mínima por homicidio culposo en un accidente vial: tres años y seis meses.

El veredicto se conocerá en una fecha que los jueces todavía deben confirmar. “El veredicto lo van a dar en una próxima fecha que tienen que confirmar. El fiscal pidió 6 años y el defensor terminó pidiendo 3 años, nada”, expresó la mamá de Gonzalo.

El hecho ocurrió el 23 de enero de 2025, poco después de la medianoche, en Puerto Madero. Florencia Ayelén Siquier, de 36 años, tenía un bebé de cuatro meses y había salido a pasear con su familia para celebrar que había conseguido trabajo.

Cómo fue el choque fatal en Puerto Madero

La familia regresaba a su casa de Lanús y cruzaba la avenida Intendente Hernán M. Giralt, entre los boulevares Macacha Güemes y Azucena Villaflor. Junto a Florencia estaban su pareja, Kevin Daniel Céspedes González, de 23 años; una amiga, Carla Antonella Aiello Méndez, de 33; su sobrino Alan, de 17; y sus hijos Santiago, de 16, Araceli, de 14, y Renata, de 2.

Según la reconstrucción del fiscal Marcelo Munilla Lacasa, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27, Silva conducía una Kawasaki Z900 ABS. Circulaba hacia el norte, cruzó en rojo en la esquina de Macacha Güemes y luego hizo un giro en U antirreglamentario para volver en sentido norte-sur por la misma avenida.

A la altura de los puestos de comida Mi Sueño y Corriendo La Vaca, la familia comenzó a cruzar con el semáforo habilitado. La velocidad máxima permitida en esa zona es de 40 kilómetros por hora; se estima que Silva circulaba a 111. Carla llevaba a Gonzalo de la mano cuando la moto lo embistió.

La fuga del motociclista y la detención cinco días después

Tras el impacto, Silva siguió de largo: no frenó, no intentó esquivar al nene ni se detuvo para asistirlo. Gonzalo fue trasladado en un auto particular al Hospital Argerich, donde murió poco después. La causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio derivado de “politraumatismos, contusión polivisceral y hemorragia interna”.

“Se fue, no paró. Imaginate cómo grité yo en ese momento y él dijo que no escuchó. Fue gracias a una persona que vio un mensaje sospechoso en un grupo que Homicidios de la Policía de la Ciudad lo encontró”, recordó Florencia.

En el grupo de chat llamado Los Diablos Arg o Los Diablos, Silva escribió: “Che, están hablando de mí, no flasheen, no da que culpen”. Esa identificación contribuyó a localizarlo. Fue detenido cinco días después, tras un allanamiento en su casa de Villa Ballester, en San Martín, donde encontraron la moto.

La versión de Silva y el reclamo de la querella

En su declaración indagatoria, Silva dijo que esa noche viajaba con un acompañante al que apodó “Tiziano”. Sostuvo que cruzó con el semáforo en verde y que sintió un movimiento en la suspensión, por lo que creyó haber pasado sobre una boca de tormenta y no sobre una persona.

La querella cuestionó que el caso se considere una imprudencia. “Es terrible que quede como una imprudencia cuando sabemos que no fue así”, afirmó Biera.