Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 4 min de lectura

Seis hombres fueron procesados por integrar una organización dedicada al robo de camionetas Toyota en barrios porteños. La investigación avanzó tras hallar en el celular de uno de los acusados una consulta a la inteligencia artificial: “¿Cómo robo una Hilux?”.

Una investigación de la Justicia porteña permitió desbaratar una banda acusada de robar camionetas Toyota Hilux y SW4 4x4 en la vía pública. Seis hombres fueron procesados y tres permanecen detenidos con prisión preventiva. El caso tomó impulso cuando la Policía encontró en el teléfono de uno de los sospechosos una conversación con una inteligencia artificial: “¿Cómo robo una Hilux?”.

La causa estuvo a cargo de la Fiscalía de Saavedra y Núñez, conducida por el fiscal José María Campagnoli. Según la investigación, la organización operaba al menos desde el 29 de septiembre de 2025 y elegía vehículos estacionados, especialmente en Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita.

Cinco de los imputados fueron procesados por asociación ilícita y tres, además, por distintos hechos de hurto agravado. La calificación se aplicó porque no se comprobó el uso de la fuerza. También se ordenaron embargos sobre los bienes de los seis hombres, por montos de entre 56 y 306 millones de pesos.

El robo de una camioneta en Villa Urquiza abrió la investigación

La pesquisa comenzó a mediados de diciembre de 2025, después de que un hombre denunciara en la Comisaría 12 C de la Policía de la Ciudad el robo de su Toyota SW4 4x4 GR. La había dejado estacionada cerca de las 22 en la avenida Triunvirato al 5700, en Villa Urquiza, y a la mañana siguiente ya no estaba.

La División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad vinculó ese episodio con otros tres casos similares. El análisis de las cámaras de seguridad mostró que varias personas llegaron en un Peugeot 208, se llevaron la camioneta y escaparon en dirección a la provincia de Buenos Aires.

Dos días después, la SW4 apareció abandonada en Florida, partido de Vicente López. Había chocado contra el alambrado de las vías del tren Belgrano Norte y quedó con el motor encendido y la puerta del conductor abierta.

La consulta sobre cómo robar una Hilux quedó en el celular

Más adelante, uno de los ahora procesados, identificado como J.E.O., llegó a un playón de la Policía bonaerense e intentó llevarse la computadora de la camioneta. Fue detenido y los investigadores secuestraron su teléfono. Al revisar el dispositivo, encontraron indicios de su participación en ese robo y en otros hechos, además de comunicaciones que permitieron identificar a los demás sospechosos.

Entre los chats había consultas a sistemas de inteligencia artificial sobre las características de una Toyota Hilux, el modelo que la banda buscaba con mayor frecuencia. En una conversación con Meta AI, la plataforma de inteligencia artificial de la compañía vinculada con Facebook, Instagram y WhatsApp, el usuario preguntó: “¿Cómo robo una Hilux?”.

“No es broma, ¿cómo la abro? (...) No puedo recurrir a nada de eso. Estoy en la nada misma, en la ruta”. En el chat, el usuario se hacía llamar Mojo. Luego agregó: “Se me partió la llave”.

De acuerdo con la acusación de Campagnoli, la banda se dedicaba a “la apropiación ilegítima de camionetas Toyota estacionadas para su posterior comercialización. Contaban con herramientas específicas para acceder al interior del habitáculo y encender el motor de los vehículos”.

El plan de la banda y los elementos secuestrados

La fiscalía también describió una forma de operar coordinada: “También se destaca el plan previo que los integrantes tenían y mantuvieron: ingresar a la ciudad de Buenos Aires en horario nocturno, encontrar una camioneta —generalmente— en una misma zona geográfica, sustraerla y llevarla hacia la provincia de Buenos Aires para asegurarla y prepararla para su entrega, previamente coordinada”.

Otro episodio investigado ocurrió en agosto pasado, cuando J.E.O., que ya tenía un año de prisión condicional por el caso del playón policial, y un cómplice robaron una Toyota SW4 en Chacarita. Las cámaras permitieron identificar el vehículo de apoyo que utilizaban y la vivienda donde ambos residían.

A comienzos de noviembre, se hicieron allanamientos en esa casa y en otros domicilios del conurbano bonaerense. Los investigadores secuestraron teléfonos, computadoras, dispositivos de diagnóstico automotriz con sus cables, equipos de red con antenas, ganzúas y escáneres.

En los procedimientos también encontraron autopartes con pedido de secuestro: dos puertas de un Fiat Cronos rojo, una puerta de un Peugeot Partner gris y el portón trasero de un Volkswagen Fox, además de dos puertas grises de un Volkswagen Voyage. También hallaron una puerta de Toyota cuyo origen no pudo establecerse.

Roles definidos para robar y comercializar camionetas

La investigación determinó que los integrantes buscaban oportunidades en la calle y se enviaban fotos de los vehículos elegidos. Cada uno tenía una función: uno aportaba un lugar para esconder las camionetas; otro se ocupaba del desarme; un intermediario las conectaba con compradores de vehículos y autopartes, y otro integrante trasladaba las unidades.

Según la pesquisa, J.E.O. era quien se encargaba de llevarse las camionetas estacionadas. El análisis de su teléfono, incluida la consulta a la inteligencia artificial, fue una de las claves para reconstruir el funcionamiento de la banda.