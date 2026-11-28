Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El principal acusado declaró durante más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón y sostuvo que Agostina salió viva de su casa. También pidió un careo con Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento.

Tras varias semanas sin declarar, Claudio Barrelier, principal acusado por el abuso y asesinato de Agostina Vega, cambió de abogado y pidió ampliar su declaración ante el fiscal de la causa. El imputado estuvo más de dos horas en los Tribunales de Córdoba, luego de reunirse con su defensor, Carlos Argüello.

Al finalizar la audiencia, el fiscal Raúl Garzón dijo que la presentación “fue un paso procesal más” y evitó anticipar si habrá nuevas medidas. El nuevo abogado de Barrelier tampoco hizo declaraciones. Fernanda Alaniz, representante del padre de Agostina, y Eduardo Medina Allende, defensor de Osvaldo Fassetta, expresaron su malestar porque, según señalaron, no les permitieron participar de la indagatoria.

La hipótesis de Barrelier sobre Agostina Vega

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, Barrelier volvió a señalar a la madre de la víctima, Melisa Heredia, y afirmó que la adolescente salió viva de la vivienda. En su versión, “entregó a Agostina” por una deuda “de Melisa Heredia”, que estaría relacionada con el narcomenudeo.

Además, el acusado solicitó un careo con Osvaldo Fassetta, quien permanece detenido e imputado por encubrimiento agravado. Antes de la declaración había expectativa por la posible mención de personas que, según se esperaba, podrían haber ofrecido ayuda o prometido impunidad. Sin embargo, no trascendió que Barrelier haya aportado información sobre esos puntos.

Una causa unificada por los ataques atribuidos al acusado

Días atrás, Garzón informó que unificó los expedientes contra Barrelier. La investigación por la privación ilegítima de la libertad y la tentativa de abuso sexual agravado, denunciadas en 2025, y la causa por el femicidio de Agostina, ocurrido en 2026, seguirán en un solo expediente.

El fiscal sostuvo que, según la investigación, Barrelier habría actuado solo en ambos hechos, aunque no descartó que pudiera haber existido ayuda después de los ataques. Sobre otras hipótesis, afirmó: “Las pruebas me hacen descartar” que exista una red de trata y agregó que los elementos reunidos “tampoco indican vinculaciones con ajustes de cuentas o crímenes mafiosos”. También aseguró que “la gravedad del caso necesita una respuesta inmediata”.

Expectativa por nuevas medidas en la investigación

Tras la ampliación de la indagatoria, la atención está puesta en los próximos pasos del expediente. Fuentes de la investigación manifestaron sorpresa por algunas de las acusaciones y los detalles aportados por el imputado. Según describieron, “no quiere quedar solo y busca arrastrar a otros mientras trata de salvar a algunos familiares”.

Garzón, por su parte, insistió en que “las pruebas complican a Barrelier” y afirmó que “no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo”. La investigación busca avanzar sobre las dudas que persisten en la causa por el crimen de Agostina Vega.