Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El operativo de rescate en el embalse terminó con cuatro personas bajo investigación. Según las primeras averiguaciones, el grupo habría robado el vehículo en Neuquén, lo incendió y lo arrojó desde un acantilado en jurisdicción de Río Negro.

Un pedido de auxilio en el embalse El Chocón movilizó a bomberos y policías, pero el operativo derivó en una investigación por el presunto robo e incendio de un auto. La mujer rescatada del agua habría intentado escapar a nado luego de que el vehículo cayera desde un acantilado.

El hecho ocurrió el viernes al mediodía, en la zona de Villa El Chocón, en el límite entre Río Negro y Neuquén. Brigadistas del cuartel de bomberos de Cipolletti recibieron una alerta por una mujer que pedía ayuda en medio del embalse y se trasladaron al lugar con una embarcación y equipos para rescates en terrenos de difícil acceso.

El operativo de rescate en el embalse El Chocón

La falta de señal telefónica en el sector dificultó las comunicaciones y la obtención de información inmediata. En el operativo participaron policías, bomberos, personal de Defensa Civil y trabajadores de Salud Pública de ambas provincias.

La intervención de la Policía de Río Negro permitió reconstruir parte de lo ocurrido. La mujer, mayor de edad, habría llegado a la zona junto con otras tres personas en un auto que fue incendiado antes de caer al agua.

Investigan el robo y el incendio de un auto

En las inmediaciones fueron demorados dos hombres mayores de edad y una adolescente de 15 años. Los dos hombres quedaron en Cerro Policía, mientras que la joven fue puesta a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro.

Las primeras averiguaciones indican que el grupo habría robado el vehículo en la provincia de Neuquén y luego lo habría incendiado en un sector de jurisdicción rionegrina. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

Intervienen el fiscal Gastón Brito Rubiola y la fiscal adjunta Victoria Bou Abdo, de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en General Roca. La Justicia busca establecer cómo se produjo el presunto robo y el incendio, además de determinar las responsabilidades de las personas involucradas y la calificación legal del caso.