La joven de 22 años, madre de un nene de 7, era buscada desde hacía una semana. Por el caso detuvieron en Chaco a un vecino que habría reconocido el crimen; la Justicia investiga un femicidio.

Karina Cáceres, de 22 años, fue encontrada muerta dentro del pozo ciego de una vivienda del barrio Sol y Verde, en José C. Paz. La joven, madre de un nene de 7 años, era buscada desde hacía una semana. Por el hecho fue detenido Ignacio Daniel González, de 35 años, quien habría confesado el crimen. La Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

El cuerpo fue hallado en una casa situada sobre la calle Suecia al 4200. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron ropa y la bicicleta de la víctima, entre otros elementos que podrían ser relevantes para la causa. También trabajó personal de Bomberos y peritos confirmaron que el cuerpo estaba dentro del pozo.

La búsqueda de Karina Cáceres y la detención en Chaco

González, vecino de la joven, había viajado a la provincia de Chaco el mismo lunes en que ella desapareció. Fue localizado en la ciudad de Charata, donde se presentó espontáneamente en una comisaría después de comunicarse con familiares. Según la información incorporada a la investigación, habría reconocido que asesinó a Cáceres y ocultó su cuerpo.

El detenido quedó a disposición de la Justicia en esa jurisdicción y será trasladado a la provincia de Buenos Aires. En el expediente interviene la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín.

Las últimas horas de la joven en José C. Paz

La denuncia por la desaparición de Cáceres habría sido presentada por su pareja, Ramón David Barrionuevo. Según su relato, la última vez que la vio fue después de una discusión entre ambos. Dijo que se fue a dormir y que, al despertarse, la joven ya no estaba.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de los movimientos de Cáceres. En una grabación difundida el 18 de julio, se la observa cerca de las 6 de la mañana del día de su desaparición, en la zona de las calles Finlandia y Austria. Iba en compañía de un hombre y llevaba su bicicleta. Al ver las imágenes, familiares del sospechoso lo reconocieron.

La investigación espera los resultados de la autopsia

La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar cómo fue el asesinato y avanzar en la causa. Los investigadores también incorporaron información sobre los días previos a la desaparición: el sábado 11 de julio, Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, participaron de festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza.

Durante esa madrugada se habrían producido discusiones vinculadas con celos mutuos. Ese antecedente forma parte de las líneas de investigación, mientras se esperan los peritajes y el traslado de González a Buenos Aires.