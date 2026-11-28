El profesor de Ciencias Naturales, de 48 años, fue detenido en un centro de rehabilitación de Moreno y quedó con prisión preventiva. La investigación sostiene que contactaba a estudiantes por redes, les facilitaba drogas y habría incitado a algunas a prostituirse.

Un docente de Ciencias Naturales de un colegio de La Boca fue detenido y quedó con prisión preventiva, acusado de ofrecer drogas a estudiantes adolescentes e incitar a algunas alumnas a prostituirse. El hombre, de 48 años, fue encontrado escondido debajo de una pila de ropa en un centro de rehabilitación de Moreno.

La investigación se inició a partir de los relatos de estudiantes que se animaron a denunciar la situación. El acusado, cuya identidad no fue revelada, habría contactado a adolescentes por Instagram y luego creado grupos de WhatsApp en los que se presentaba como “Tío”, con el objetivo de generar un vínculo de confianza.

Las denuncias contra el docente de La Boca

De acuerdo con los testimonios reunidos, el profesor invitaba a los jóvenes a su casa, donde había distintas sustancias que podían consumir. También les habría ofrecido drogas para revender y, según las denuncias, incitado a algunas alumnas a prostituirse con amigos suyos.

El caso está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), encabezada por Cecilia Amil Martín, y de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 33, especializada en violencia de género. Durante la investigación se tomaron declaraciones a docentes y alumnos del colegio.

Los delitos que le atribuye la fiscalía

Las fiscales Amil Martín y Solano consideraron que los hechos presentan características de violencia de género, al entender que existía “una relación desigual de poder, toda vez que era su profesor y abusó de una situación de confianza preexistente, lo que generó una subordinación que responde a una jerarquía de géneros en la que los intereses de las mujeres quedan relegados”.

Al docente le atribuyeron la promoción o facilitación de la prostitución, agravada por el presunto abuso de una situación de vulnerabilidad o de una relación de poder o autoridad y por tratarse de víctimas menores de edad. También fue imputado por corrupción de menores agravada por su condición de educador.

Además, la fiscalía le atribuyó la entrega, el suministro, la aplicación o la facilitación gratuita de estupefacientes; la facilitación de un lugar para que otras personas concurrieran a consumirlos; y la comercialización de esas sustancias. Según la acusación, esos delitos también se habrían cometido en perjuicio de menores y mediante el abuso de sus funciones como docente.

La detención en un centro de rehabilitación de Moreno

Después de que el docente fuera apartado del colegio, la fiscalía ordenó su detención y el allanamiento de su domicilio. Como no estaba allí, las fiscales lo buscaron en un centro de rehabilitación de Moreno donde se había internado.

Durante el operativo, los efectivos ingresaron a la sala de lavado y lo encontraron oculto debajo de una pila de ropa. El acusado quedó detenido con prisión preventiva.