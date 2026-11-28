Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:09 p. m. · 4 min de lectura

La Justicia busca esclarecer las circunstancias de la muerte de la recién nacida y determinar posibles abusos sexuales contra sus hermanas adolescentes. El caso también involucra a un hombre detenido, pareja de la abuela de la beba.

Horror en Miramar: encontraron sin vida a una beba, detuvieron al padrastro de su madre e investigan abusos sexuales intrafamiliares

La madre de la pequeña tiene 17 años y su hermana de 15 está embarazada. El detenido es la pareja de la abuela de la recién nacida. La investigación por la muerte de la beba dejó al descubierto una alarmante situación familiar que incluye sospechas de abusos sexuales contra las dos adolescentes.

Una estremecedora historia conmociona a Miramar y a toda la región, luego de que efectivos policiales encontraran sin vida a una beba de menos de un mes en una construcción ubicada en Playa Los Lobos, en inmediaciones de Chapadmalal.

Por el hecho fue detenido un hombre de alrededor de 50 años, pareja de la abuela de la pequeña y padrastro de su madre, una adolescente de apenas 17 años.

La investigación está a cargo del fiscal Rodolfo Moure, de la Fiscalía Descentralizada de Miramar, quien ordenó la aprehensión del sospechoso. El hombre quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán y se negó a declarar.

Sin embargo, detrás de la muerte de la recién nacida se conocieron otros hechos que encendieron las alarmas de las autoridades judiciales y sanitarias.

Una madre de 17 años y su hermana de 15 embarazada

La investigación comenzó el lunes 23 de noviembre, cuando se alertó a las autoridades sobre la situación del grupo familiar.

Según trascendió, las dos adolescentes habían estado internadas en el Hospital Municipal de Miramar, donde los profesionales de la salud habrían detectado indicios de posibles abusos sexuales.

Una de ellas, de 17 años, había dado a luz recientemente, mientras que su hermana, de apenas 15, se encuentra embarazada.

Durante la madrugada de ese lunes, alrededor de las 4.30, la madre de las adolescentes las habría retirado del establecimiento sanitario sin autorización médica. Posteriormente, el grupo familiar abandonó Miramar.

También se conoció que vecinos habían alertado sobre la ausencia de la familia, lo que motivó la intervención de las autoridades.

Una intensa búsqueda y un estremecedor hallazgo

Personal policial y efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones desplegaron un operativo que abarcó Miramar, Mar del Plata y Chapadmalal.

Durante la noche del jueves, los investigadores lograron localizar a integrantes de la familia en Mar del Plata. Sin embargo, la beba no estaba con ellos.

En medio de las actuaciones, la abuela de la pequeña habría reconocido que la recién nacida había fallecido en una vivienda que el grupo familiar había ocupado en Playa Los Lobos.

Los investigadores llegaron hasta una construcción ubicada sobre la calle Las Ballenas, entre Las Almejas y Los Nautilos, donde finalmente encontraron el cuerpo sin vida de la pequeña, cubierto por escombros.

La autopsia será fundamental para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte y establecer si existieron signos de violencia.

El detenido y las sospechas de abusos intrafamiliares

El hombre detenido es la pareja de la abuela de la beba y padrastro de las adolescentes de 17 y 15 años.

Las primeras informaciones periodísticas señalaron que la causa había sido caratulada como abandono de persona seguido de muerte, mientras que otras publicaciones indicaron que el fiscal habría dispuesto su aprehensión por homicidio agravado por alevosía.

La calificación penal definitiva deberá establecerse a partir de las pruebas reunidas y los resultados de las pericias.

Paralelamente, la Justicia investiga los posibles abusos sexuales contra las dos adolescentes, las circunstancias en las que quedaron embarazadas y las eventuales responsabilidades de los adultos que integraban su entorno familiar.

Una familia en situación de extrema vulnerabilidad

El grupo familiar era oriundo de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, y se había instalado en Miramar, donde atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad social.

Ante la gravedad de los hechos, también intervino el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño para garantizar el resguardo y la asistencia de los menores involucrados.

La investigación judicial busca esclarecer no solamente cómo murió la recién nacida, sino también qué sucedía puertas adentro de esa familia, durante cuánto tiempo las adolescentes pudieron haber estado expuestas a situaciones de violencia y quiénes serían los responsables.

La muerte de una beba de apenas unas semanas de vida, una adolescente de 17 años que acababa de convertirse en madre y otra de 15 embarazada conforman un dramático escenario que la Justicia intenta esclarecer.