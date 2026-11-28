Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 9:40 p. m. · 2 min de lectura

Un exempleado de 21 años fue aprehendido e imputado por el homicidio del comerciante, cuyo cuerpo fue encontrado tras un incendio en su supermercado. La Justicia aguarda los resultados de las pericias sobre los elementos secuestrados.

El crimen de un comerciante de nacionalidad china, ocurrido el pasado martes 24 de noviembre en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, generó una profunda conmoción por las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo de la víctima. En las últimas horas, la Policía aprehendió a un joven de 21 años que había trabajado en el supermercado y que está acusado del homicidio.

El hecho se conoció cuando los Bomberos Voluntarios acudieron al establecimiento comercial para sofocar un incendio. Una vez controladas las llamas, encontraron sin vida al propietario del supermercado, un hombre de 60 años.

Lo que inicialmente parecía una tragedia provocada por el fuego terminó convirtiéndose en una investigación por homicidio, luego de que la autopsia revelara que el comerciante presentaba una herida de arma blanca en el cuello, además de signos de carbonización.

A partir de ese momento, detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y de la Sub DDI de Trenque Lauquen desplegaron una intensa investigación que incluyó tareas de campo, recopilación de testimonios y análisis de información.

Como resultado de esas actuaciones, los investigadores lograron identificar como principal sospechoso a un joven de 21 años que había trabajado para el comerciante.

Con los elementos reunidos, el fiscal Manuel Iglesias, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, solicitó una serie de allanamientos que fueron autorizados por el juez de Garantías Matías Crespo.

Durante los procedimientos, los efectivos policiales secuestraron un teléfono celular, dinero en efectivo, prendas de vestir y calzado que presentaban posibles manchas de sangre. Los elementos quedaron a disposición de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar su vinculación con el crimen.

El joven de 21 años fue aprehendido durante los allanamientos y trasladado a una dependencia policial, donde permanece a disposición del fiscal Manuel Iglesias, imputado por el delito de homicidio.

¿Cuáles pudieron haber sido los motivos del crimen?

Uno de los principales interrogantes que rodean el caso es qué habría llevado al joven a atacar a su exempleador.

La Justicia deberá establecer si existía algún conflicto laboral, económico o personal entre ambos, aunque hasta el momento no trascendieron datos que permitan confirmar ninguna de estas hipótesis.

Otra de las incógnitas es si el incendio fue provocado deliberadamente por el acusado con la intención de eliminar evidencias, ocultar el homicidio y hacer pasar la muerte del comerciante por una tragedia accidental.

Asimismo, resta esclarecer si la víctima falleció como consecuencia de la herida de arma blanca en el cuello o si todavía permanecía con vida cuando se desató el incendio.

La investigación continúa bajo las directivas del fiscal Manuel Iglesias, mientras se aguardan los resultados de las pericias sobre los elementos secuestrados, que podrían resultar fundamentales para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad del joven acusado.