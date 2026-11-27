El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la condena contra uno de los hijos de Nancy Godoy por abusar de dos hijas de su pareja. La defensa todavía puede presentar un recurso federal ante la Corte Suprema.

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ratificó la condena a 14 años de prisión para Adán Edgardo Godoy, uno de los hijos de Nancy Godoy, la maestra rural asesinada en la zona de Esquina. El hombre fue declarado culpable de abusar sexualmente de dos hijas de su pareja y quedó más cerca de comenzar a cumplir la pena.

La defensa aún cuenta con plazo para interponer un recurso federal y solicitar que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La sentencia había sido dictada por el Tribunal de Juicio de Goya.

La condena por abuso sexual en Esquina

El 8 de julio del año pasado, Godoy, panadero de 34 años, fue declarado culpable de abuso sexual simple en la modalidad de delito continuado contra una de las menores y de abuso sexual con acceso carnal contra otra. Los jueces Julio Duarte, Jorge Carbone y Ricardo Carbajal consideraron como agravantes la convivencia y la responsabilidad del acusado en la guarda de las niñas.

El tribunal entendió que se trató de un concurso real de delitos y fijó la pena con perspectiva de género, niñez y adolescencia. Godoy había llegado a juicio acusado de abusar de las tres hijas de su pareja, pero fue absuelto por el caso referido a la hermana mayor porque no hubo acusación fiscal por ese hecho.

Los episodios ocurrieron en Esquina hace poco más de una década y fueron denunciados en enero de 2022, un mes después de que Godoy retomara la convivencia con la madre de las víctimas, tras regresar de Rosario. Meses más tarde, la hermana mayor, abogada, sostuvo que se trataba de una falsa acusación, intentó retirar la denuncia y pidió volver a declarar para “contar la verdad”. El proceso continuó y terminó con la declaración de culpabilidad por los hechos que tuvieron como víctimas a sus hermanas.

Los testimonios de las víctimas y las pruebas

Una de las víctimas relató que, durante un corte de luz ocurrido en 2014 o 2015, se quedó dormida en el living de la casa. Según su testimonio, su padrastro la llevó en brazos hasta una cama y la tocó mientras ella simulaba estar dormida por temor. La niña tenía ocho años. Cerca de dos años después pudo contárselo a su hermana mayor, quien se lo comunicó a su madre. La menor afirmó que los abusos se repitieron.

La chica también describió episodios en la panadería familiar y cuando Godoy la retiró de un instituto de inglés. En esa ocasión, según declaró, él le ofreció regalos a cambio de hacer cosas que debía mantener en secreto. Señaló que el último hecho que recordó ocurrió el 1 de enero de 2022, cuando él fue a buscarla a la casa de una amiga e insistió con una propuesta similar.

La otra víctima contó que, en 2016, cuando tenía ocho años, acompañó a Godoy a la panadería mientras su madre estaba de viaje. De acuerdo con su relato, el hombre la llevó a las afueras de la ciudad con la excusa de enseñarle a manejar y, en distintas ocasiones, la tocó. La menor dijo que los episodios se reiteraban durante los traslados a sus actividades y que se lo contó a una tía materna.

En una declaración en Cámara Gesell, la chica sostuvo que su madre no le creyó y le pidió que guardara silencio. Una oficial de la Policía de Corrientes que tomó la denuncia de la hermana mayor en enero de 2022 declaró que la joven también le había contado que fue víctima de abusos, que cesaron cuando se fue a estudiar a la capital provincial. Según la denuncia, las hermanas se mudaron con una tía materna porque su madre permitía que Godoy siguiera en la casa pese a conocer lo sucedido.

Qué valoraron los jueces para confirmar el fallo

Al evaluar los testimonios, los jueces del Tribunal de Juicio de Goya señalaron que “ambas menores han brindado un testimonio rico en detalles, dando cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de acometimiento de los hechos, de su rechazo manifiesto a los actos de agresión, que causaron en las mismas temor, vergüenza”.

“La versión de las agredidas ha quedado coherentemente verificada por los restantes elementos de prueba, incluso la propia psicóloga entrevistadora ha contado en juicio sus observaciones y que pudo inferir un relato coherente, sólido, congruente con el estado emocional de la entrevistada, que no halló indicadores de fabulación, relato acorde a su edad, con alto grado de ansiedad, retraimiento, decaimiento social entre otros conceptos”.

Al revisar la sentencia, los ministros del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes sostuvieron que “solicitar que se levante una denuncia no equivale a declarar que los hechos no ocurrieron”. También indicaron que ninguna de las dos víctimas menores afirmó que lo relatado en Cámara Gesell fuera falso y consideraron que la tesis de la defensa sobre el deseo de “contar la verdad” era una inferencia que no surgía de las declaraciones.